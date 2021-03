Kako do popolne estetike v kopalnici

Dizajn kopalnice je danes enako ali še bolj pomemben kot dizajn katerega koli drugega prostora. Notranji oblikovalci dajejo prednost opremi, ki sledi elegantnemu minimalizmu, vzbuja občutek čistega in odprtega prostora z lično skritimi omaricami in drugimi elementi, ki vnesejo v prostor tudi vaš osebni pečat, celotni vtis pa spremenijo v nekaj posebnega. Nekateri želijo imeti popolno minimalistično kopalnico samo z nujnimi elementi, drugi pa brišejo meje med kopalnico in preostalimi prostori.