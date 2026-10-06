Kako do sredstev Eko sklada brez napak, ki lahko ogrozijo subvencijo

Subvencije in ugodni krediti Eko sklada lahko pomembno zmanjšajo stroške gradnje ali prenove, vendar je pri prijavi treba paziti na vrsto podrobnosti. Nepopolna dokumentacija, neustrezno izbrani materiali ali napačen vrstni red postopkov lahko zapletejo pridobivanje sredstev. V novi epizodi podkasta Deloindom o najpogostejših napakah in praktičnih izkušnjah govorita neodvisni energetski svetovalec dr. Ivan Kenda in Julija Urbančič, ki spremlja prenovo starejše vile.

Kaj je dobro preveriti še pred začetkom del, katere dokumente je treba pravočasno pripraviti in na katerih korakih se vlagateljem najpogosteje zatakne?

Celoten pogovor in novo epizodo podkasta Deloindom si lahko ogledate na Deloindom.si.