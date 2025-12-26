Kako dolgo bomo še imeli poštne nabiralnike?

Čez en teden bo danska pošta po več kot 400 letih dostavila zadnje pismo. In medtem ko v tej severni državi, ki se razglaša za eno najbolj digitaliziranih na svetu, odstranjujejo rdeče poštne nabiralnike in jih prodajajo kot nekakšne suvenirje na spletnih dražbah, se tudi v številnih drugih državah sprašujejo, kako dolgo bomo še sploh lahko hodili na pošto.

Na Pošti Slovenije so potrdili, da podobno kot drugi poštni operaterji po svetu občutijo nezadržni upad količin pisemskih pošiljk. »Od leta 2011 se je obseg pisemskih pošiljk zmanjšal za 65 odstotkov, trend pa se nadaljuje s približno 13-odstotnim letnim upadom, kar predstavlja vse večji pritisk na operativno in stroškovno učinkovitost.«