Kako huda bolezen je rak in kako se proti njemu boriti?

Če zbolimo, je pomembno, da bolezen odkrijemo čim prej, saj je tako bolje ozdravljiva, pravi Urška Ivanuš Urška Ivanuš, dr. med., spec. javnega zdravja in vodja državnega programa Zora. Foto osebni arhiv

Kako huda in pogosta bolezen je rak v Sloveniji, katere vrste raka so najpogostejše? Za rakom pri nas na leto zboli okoli 14.000 in umre okoli 6000 ljudi, pravi Urška Ivanuš, dr. med., spec. javnega zdravja in vodja državnega programa Zora. Rak ni več smrtonosna, ampak kronična bolezen, ki jo vse uspešneje obvladujemo. Med nami živi kar 100.000 ljudi, ki so kdaj zboleli za rakom. Podobno kot v drugih razvitih državah so tudi v Sloveniji najpogostejši rak prostate, pljučni rak, rak debelega črevesa in danke, rak dojke in melanom.Kateri so pri nas glavni dejavniki, ki povzročijo to bolezen, stres, življenjski slog, genska nagnjenost? Rak ni le ena, temveč več kot sto različnih bolezni, ki jih povzročajo številni dejavniki. Rakave spremembe lahko vzniknejo v različnih tkivih, povzročajo različne težave in se različno zdravijo. Vedno pa rak nastane zaradi mutacije genskega zapisa. Le od 3 do 10 odstotkov rakotvornih mutacij je podedovanih. Te lahko odkrivamo z genetskim presejanjem visoko ogroženih v sklopu onkološkega genetskega svetovanja in testiranja.Večina mutacij se torej zgodi po rojstvu. Starejši ko smo, večja je verjetnost, da bo taka mutacija nastala in da se bo izognila popravljalnim mehanizmom. Poleg staranja poznamo vrsto drugih nevarnostnih dejavnikov, večini se lahko izognemo. Najpomembnejši so tobak, alkohol, sončenje, nezdrava prehrana, premalo gibanja, debelost, radon v zaprtih prostorih. Okoli 7 odstotkov rakov v razvitem svetu povzročijo okužbe z virusi hepatitisa B in C (HBV in HCV), človeškimi papilomavirusi (HPV) in bakterijo Helicobacter pylori.Ali je razlika med moškimi in ženskami glede te bolezni? Ali so ji starejši še posebno izpostavljeni? Moški še vedno zbolevajo in umirajo nekoliko pogosteje kot ženske. Pogosteje imajo škodljive razvade, kot sta kajenje in pitje alkohola. Razveseljivo je, da se delež kadilcev med moškimi zmanjšuje, vendar obenem vzbuja skrb povečevanje kajenja med ženskami.Poleg tega moški pogosteje zbolevajo za bolj agresivnimi raki, ki jih težje odkrivamo zgodaj – od treh presejalnih programov je le Svit namenjen tudi moškim. Številne raziskave kažejo, da moški ob prvih simptomih dlje odlašajo z obiskom pri zdravniku, zato raka pri njih večkrat odkrijemo v napredovalem stadiju. Rak je predvsem bolezen starejših, okoli 90 odstotkov raka se pojavi pri starejših od 50 let.Kako se lahko borimo proti tej bolezni? Z upoštevanjem 12 preprostih nasvetov evropskega kodeksa proti raku Svetovne zdravstvene organizacije bi lahko preprečili do polovico smrti zaradi raka.Kodeks vsem ljudem priporoča, naj se izogibajo tobaku, alkoholu, soncu in rakotvornim snovem na delovnem mestu, naj se dovolj gibajo, se zdravo prehranjujejo in vzdržujejo normalno telesno težo, naj redno zračijo prostore, ženskam priporoča, da dojijo in se izogibajo hormonskemu zdravljenju menopavznih težav, staršem pa, da cepijo otroke proti HBV in HPV.Vseh rakov ne moremo preprečiti. Če zbolimo, je pomembno, da bolezen odkrijemo čim prej, saj je tako bolje ozdravljiva. Zato je zelo pomembno, da se ženske redno udeležujejo presejalnih programov Zora, Dora in Svit, moški pa programa Svit. V programih Zora in Svit zelo uspešno odkrivajo in zdravijo tudi predrakave spremembe in s tem preprečijo nastanek raka. Petnajst let po uvedbi programa Zora se je incidenca raka materničnega vratu v Sloveniji prepolovila, kar je izjemen uspeh.