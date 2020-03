Vzdrževanje higiene ob prihodu iz trgovine: Kako ravnati?

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo napotke, kako vzdrževati higieno ob nakupovanju hrane oziroma živil.Ob prihodu iz trgovine ministrstvo priporoča naslednje korake:1. Ko vstopimo skozi vhodna vrata stanovanja, vrečko, ki jo prinesemo iz trgovine, odložimo v predsobi,nato si v kopalnici skrbno umijemo roke ter si jih razkužimo.2. Vrnemo se v predsobo po vrečko, jo nesemo v dnevni prostor ter iz nje zložimo hrano oziroma živila, vrečko pa odnesemo nazaj v predsobo.3. Ponovno si umijemo in razkužimo roke.Dodali so tudi nekaj splošnih priporočil glede obiska trgovin za zmanjšanje možnosti stikov in posledično preprečevanje okužbe s koronavirusom:• v trgovino gremo, ko je res nujno, nakup naj opravi en član družine;• v trgovini se dotikamo samo tistih živil, ki jih nameravamo kupiti;• predlagamo uporabo drugih kanalov nakupa, kot je spletna prodaja, ter preučitev možnosti, da nakup namesto nas opravi nekdo drug in dostavi nakupljeno.Zalog prehrane ne primanjkuje, so pa lahko najbolj ranljive skupine – to so starejši prebivalci – kljub temu v težavah, so dodali na ministrstvu in pozvali k solidarnosti.