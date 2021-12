Kako izboljšati energetsko učinkovitost vašega doma

Več kot 90 % vpliva stavbe na okolje je posledica njene porabe energije (ogrevanje, hlajenje, prezračevanje in razsvetljava). Izboljšana energetska učinkovitost je bistvenega pomena tako za znižanje stroškov, izboljšanje konkurenčnosti in zagotovitev prihodnje oskrbe iz obnovljivih virov kot za izpolnjevanje zavez glede podnebnih sprememb, določenih v mednarodnih sporazumih, predvsem pa za ohranjanje najvišjega udobja v zaprtih prostorih, dobrega počutja, kakovosti zraka v zaprtih prostorih in zdravja za stanovalce stavbe. Posebna pozornost je namenjena zdravstveno ustreznim HVAC-sistemom v trenutnem obdobju covida in tudi v obdobju po covidu.

Kako se spoprijeti z izzivi? V skladu z veljavno uredbo bodo skoraj ničenergijske hiše (SNEH) kmalu postale standard. Kako pripraviti takšne prihodnje enodružinske hiše v Sloveniji na najbolj primeren način, da bodo te najbolj ustrezne z vidika primarne energetske učinkovitosti in največjega udobja stanovalcev?

