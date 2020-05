FOTO:Kako je Janez Janša matiral opozicijo

Dejstvo, da je koalicija vložila zahtevo za parlamentarno preiskavo, je razburilo opozicijo, gre za burlesko, je bilo tudi slišati. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Politična perverzija brez primere

Svojo zahtevo za preiskavo je vložila še opozicija. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Pavel Gantar. FOTO: Roman Šipić/Delo

Pavel Gantar, nekdanji politik in sociolog

Vsebinsko vzeto je parlamentarna preiskava orodje opozicije in koalicija se tega instrumenta v razmerah običajne politične kulture sploh ne bi smela lotevati. Gre za odličen poskus blokade namere opozicije za ustanovitev preiskovalne komisije.

Igor Lukšič. FOTO: Jure Eržen/Delo

Igor Lukšič, nekdanji politik in politolog

Žal se opozicija nič ne nauči. Janševo vlado pač nekateri še vedno podcenjujejo. Ne verjamejo predsedniku vlade, ki trdi, da vlada dela dobro. Tudi opozicija se bo morala poboljšati, če bo hotela – ob moralnih – doseči tudi politične cilje.

Ljubljana – Stranke koalicije Janeza Janše – SDS, SMC, Desus in NSi – so vložile zahtevo za parlamentarno preiskavo o stanju, ravnanjih, zalogah, naročilih in nabavah zaščitne in kritične medicinske opreme za učinkovit boj z epidemijo covid-19. Preiskovali bi obdobje od 1. februarja do 30. aprila. Podpisalo jo je 46 poslancev koalicije. Svojo zahtevo za preiskavo je vložila še opozicija.Epidemija je bila v Sloveniji razglašena 12. marca, dan kasneje je prisegla vlada aktualnega premiera.se je znova izkazal kot strateško močnejši politik od prvakov opozicijskih strank, ki jih je poteza koalicije precej razburila. »Pričakovano,« komentira prvak LMŠin dodaja, da gre za manever preusmerjanja pozornosti s koruptivnih dejanj. »Lisica bo raziskala, koliko kokoši je izginilo,« dodaja. Opozicija je od 14. aprila napovedovala, danes pa nato le vložila svojo zahtevo za parlamentarno preiskavo, ki bi se ukvarjala s politično odgovornostjo za sporno nabavo opreme v času tretje Janševe vlade.To je najboljši način za blokado parlamentarne preiskave, je prepričan, nekdanji predsednik državnega zbora, v razmerah, ko sta tako zakon o parlamentarni preiskavi in poslovnik o parlamentarni preiskavi nedorečena in polna lukenj. »Zelo zanimivo je, da so natančno opredelili obdobje od 12. marca do 30. aprila, kar pomeni, da so zasedli polje, ki ga je želela preiskovati opozicija. Ker to preiskavo za to obdobje predlaga koalicija, pomeni, da bodo v bistvu preiskovali sami sebe.« Kot dodaja sogovornik, je treba vedeti, da o aktu ustanovitve parlamentarne preiskave državni zbor ne glasuje, če jo podpre ena tretjina poslancev. Ker je tudi opozicija torej zahtevala odreditev parlamentarne preiskave, smo na pragu poslovniško političnih bojev, ali je to dopustno ali ne, ali se obe preiskavi združita, kdo jo bo vodil ...Skratka, v vsakem primeru gre za odličen poskus blokade namere opozicije za ustanovitev preiskovalne komisije, pravi Gantar in ostro ocenjuje, da gre za politično perverzijo brez primere. Podobno ocenjuje, ki meni, da tudi s tem dejanjem Janševa vlada kaže nespoštovanje temeljne ideje parlamentarne demokracije, to pa je, da opozicija nadzira delo vlade. »Vlada, ki to temeljno vlogo opozicije preprečuje, diši po avtoritarizmu,« dodaja. Opozicija pa se hkrati po njegovem mnenju ničesar ne nauči. Janševo vlado nekateri tako še vedno podcenjujejo in tudi opozicija se bo morala poboljšati, če bo hotela doseči tudi politične cilje – eden od teh je gotovo dvig mednarodnega ugleda Slovenije.Poslanci koalicije s prvopodpisanim, vodjo poslanske skupine SDS, želi, so zapisali, da se v preiskavi ugotovi morebitno politično in siceršnjo odgovornost nosilcev javnih funkcij za stanje, gospodarnost in pravočasnost nabav in naročil osebne zaščitne in kritične medicinske opreme pa tudi za ukrepe, ki so bili sprejeti ali so bili neupravičeno opuščeni v času pred razglasitvijo epidemije. Še osmega marca sta vlada Marjana Šarca in vodstvo Nacionalnega inštituta za javno zdravje trdila, da razlogov za razglasitev epidemije še ni in da panika ni potrebna.