Kako je mogoče, da registrirajo ukradeno vozilo?

Bralec je od fizične osebe kupil rabljen osebni avtomobil, zanj plačal tržno ceno in ga registriral. Po dveh letih, ob tretji registraciji pa so mu ob postopku dejali, da je njegov avtomobil ukraden, in mu vozilo zaplenili. Policijska preiskava, ki je sledila, je pokazala, da je bil avtomobil predmet zavarovalniške goljufije v Italiji, a v njej ni bil udeležen ne naš bralec ne oseba, ki mu je avtomobil prodala.Ko je policija preiskavo končala, so bralcu avtomobil po nekaj mesecih vrnili in lahko ga je tudi spet registriral. Je pa hkrati ugotovil, da je vozilo še vedno vpisano v register ukradenih vozil. Na policiji so mu zato najprej ...