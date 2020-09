FOTO:Kako je na Jelinčičevem naslovu prijavljen še Albanec »Džejms«​

Zdravljenje za nekatere prišlo prepozno

Andrej Rajh. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Zdravstvu dodatna sredstva

Jelinčič ostaja prepričan o škodi zaradi priseljencev

Konec junija se je na Bleiweisovi zgodil napad na hišo poslanca Zmaga Jelinčiča. FOTO:c Jože Suhadolnik/Delo

NIJZ ne objavlja več podatkov o čakalnih dobah

Lidija Divjak Mirnik. FOTO: Tadej Regent/Delo

Stabilizacijsko sidro za pokojninski sistem

Jurij Lep. FOTO: Leon Vidic/Delo

V parlamentarni palači je opoldne stekla 20. redna seja državnega zbora. Na njej bodo poslanke in poslanci obravnavali predvsem predlog rebalansa letošnjega državnega proračuna. Ta točka bo na dnevnem redu še jutri in v sredo, kot običajno pa je bil tudi današnji uvod priložnost za poslanska vprašanja premieruin koalicijskim ministrom.Seznam vprašanj je dolg, kar 49 jih je, le uvodna štiri so bila namenjena premieru. Postavili so jihiz SAB,iz SNS,iz LMŠ iniz Desusa.V ospredju so bila vprašanja s področja zdravstva. Rajh, ki je vladi očital aroganten odnos do pacientov, je v tem kontekstu v vprašanju načel temo omejenega dostopa do zdravstva v času epidemije in omejitvenih ukrepov.Spomnil je, da je novi koronavirus podaljšal čakalne vrste in onemogočil dostop do diagnoz, zdravljenja ali rehabilitacije, poslabšala se je tudi situacija v bolnišnicah in domovih starejših občanov.Tudi zdravljenje se je po njegovem mnenju bistveno podražilo, za nekatere je prišlo prepozno. Od predsednika vlade je pričakoval pojasnilo, kako bo vlada skrajšala čakalne vrste in poskrbela za dostopnost ter pravočasnost zdravstvene oskrbe, ki bi v teh kriznih časih morala biti najviše na lestvici vladnih prioritet.Janša je »v veliki večini primerov« pritrdil temu, kar je slišal med Rajhovim nastopom. Zaustavitve številnih normalnih dejavnosti so, kot je povedal v odgovoru, nastale v tudi v zdravstvenih sistemih v bistveno bogatejših državah, z razvitejšim zdravstvenim sistemom in več rezervami. Kritično stanje v Sloveniji je bilo v primerjavi z drugimi državami krajše, je prepričan. Zdravstvo se je namreč po njegovem prepričanju kmalu vrnilo v polno delovanje, saj smo med prvimi razglasili konec epidemije.»A je zastoj povzročil tudi nepopravljive posledice v primerih, ko bolezen ni bila pravočasno odkrita. Tega se najbolj bojimo tudi v prihodnjih tednih in mesecih, vse to se nam lahko v hladni dobi virusa ponovi, če ukrepi ne bodo dosledno upoštevani. Prva žrtev bodo zaradi obremenitev v zdravstvu ostale dejavnosti. Najprej preventivna, kasneje pa lahko vse začne potekati 'na divje', kot smo to lahko spremljali spomladi, na srečo ne pri nas. Smo v resni situaciji, ko je razprava o tem dobrodošla,« je povedal.Vlada je po njegovih besedah zdravstvu namenila več kot 210 milijonov evrov sredstev, v rebalansu so še dodatna, v petem protikoronskem paketu, ki bo na poslanskih klopeh v prihodnjih dneh, bodo določeni ukrepi in sredstva za krajšanje čakalnih vrst, na podlagi katerih bodo lahko angažirali dodatne kapacitete. Rezerve so po njegovem mnenju tudi v zavarovalnicah. Če drugi val ne bo imel takšnih posledic kot prvi, se bodo lahko čakalne vrste skrajšale ne glede na okužbe s covidom. Dodal je še, da so v zdravstvu problemi tudi drugje, ne le pri sredstvih. Namreč pri organizaciji in kapacitetah. Če nimaš izvajalcev, imaš lahko zelo veliko denarja, a pacient vseeno ne bo prišel na vrsto, je prepričan.Jelinčič je Janši postavil vprašanje v zvezi s statusom priseljencev s področja nekdanje Jugoslavije ter koriščenjem socialnih transferjev, ki so jih deležni pri nas. Med drugim so udeleženci seje od prvaka SNS, ki je bil znova v skrbeh za integriteto Slovenije, izvedeli, da mu je ljubljanska upravna enota poslala pismo, v katerem je prebral, da je na Bleiweisovi 13, kjer pač živi le sam, registriran še »Džejms Kosir«. Če smo prav slišali to ime.Jelinčiča so sicer zanimali zlasti albanski priseljenci. Mnogi po njegovem prepričanju na ozemlju Slovenije bivajo na črno, na enem naslovu jih je lahko prijavljenih nekaj sto. Prepričan je, da ima Slovenija zaradi priseljencev veliko škode in da upravne enote in inšpekcije ne delujejo, kot bi morale.Predpisi so, kakršni so, ponekod so luknjičasti, mu je odvrnil Janša in spomnil, da ima koalicija v pogodbi reformo socialnih transferjev. A reforma še ni na vrsti »zaradi razumljivih razlogov«. Z novelo zakona o tujcih bo mogoče luknje urediti, je prepričan. Nekaj drugega pa je nespoštovanje zdajšnje zakonodaje, je dodal. Inšpekcija je po njegovih besedah kar nekaj kršitev glede tega odkrila, denimo na upravni enoti v Mariboru, ponekod pa ni bila dovolj dosledna. Na stotine je primerov otrok, ki so prijavljeni v Sloveniji, na šolskih seznamih pa jih ni bilo. Pristojno ministrstvo bo moralo narediti dodaten nadzor. Sto ljudi ne more biti prijavljenih na 150 kvadratnih metrih stanovanjske površine. Lastniki teh prostorov to storitev bogato zaračunajo, kršijo zakon. Tu je absolutno potreben nadzor, je izjavil.Tudi Lidija Divjak Mirnik je spraševala o ukrepih v zdravstvu in aktualnih podatkih o čakalnih dobah. Med drugim je navedla, da so po podatkih ZZZS od januarja do danes v zdravstvenih ustanovah opravili 30.800 posegov manj kot v istem obdobju lani. Kako bo vlada preprečila kolateralno škodo epidemije? Janšo je tudi opozorila, da NIJZ vse od 1. marca ne objavlja ažurnih podatkov o daljšanju čakalnih dob.Janša je v odgovoru navedel, da je za jesensko obdobje pripravljen načrt za zdravstvene ustanove, ki ga spomladi ni bilo. »Smo v situaciji, ko se trudimo, da se čakalne vrste bistveno ne podaljšajo. Imamo več rezerv in boljšo organizacijo, kot smo jo imeli spomladi. Dodatne zdravstvene ekipe pa v tem času ni mogoče ustvariti,« je povedal. Glede javnega zdravstva je poudaril, da gre za besedno zvezo, ki je v Sloveniji že leta ali desetletja zlorabljena. Bolj ko se govori o javnem zdravstvu, bolj ljudje bežijo iz njega, je prepričan. Zaradi tega – ko je odpoved dalo več zdravnikov – so se sesuli celi sistemi. Če čez mejo dobiš trikrat večjo plačo, odideš tja.Lep je Janšo spraševal o ukrepih vlade za izboljšanje položaja starejših. V koalicijskem Desusu pričakujejo, da bo na seji sprejet njihov predlog za dvoodstotno izredno uskladitev pokojnin v decembru, zanimata pa jih višina in dinamika dodatnih uskladitev pokojnin, da bi v celoti odpravili prikrajšanja iz minulih let. Lep je premiera vprašal še, kakšen je časovni načrt sprejemanja zakonov o dolgotrajni oskrbi in demografskem skladu.Janša je odgovoril, da glede zakona o dolgotrajni oskrbi razprava še poteka, medtem ko bo zakon o nacionalnem demografskem skladu že relativno kmalu na poslanskih klopeh. Prepričan je, da bo zagotavljal dolgoročno stabilizacijsko sidro v pokojninskem sistemu. Predvideno je, da se bodo njegova sredstva plemenitila, naraščala, in ne kopnela, hkrati pa se bodo njegova sredstva sproti uporabljala za izboljšanje položaja pokojninskega sklada oziroma upokojencev.Glede usklajevanja pokojnin je Janša povedal, da problema čez noč ni mogoče odpraviti. Naslednji večji korak bo možen prihodnje leto, ki bo sodeč po makroekonomskih napovedih leto rasti. Hkrati ostaja prepričan, da je vlada v času gospodarskega padca najranljivejši del upokojencev zaščitila. In zanje uvedla brezplačne vozovnice.