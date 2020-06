Kako je po novem s pikniki in zasebnimi zabavami

Pridružite se Delovi viber skupnosti

Ljubljana – Potem ko je vlada 15. maja spremenila določena pravila igre glede zbiranja ljudi na javnih mestih v Sloveniji, pa se je s 1. junijem tovrstno področje še razrahljajo. Po novem je na javnih mestih dovoljeno zbiranje do 200 ljudi. A je pri tem še vedno treba spoštovati varnostne ukrepe za preprečevanje prenosa okužbe.Vendar je v javnosti še kar precej nejasnosti glede novih pravil druženja, zato je policija objavila nekaj najpogostejših vprašanj in odgovorov, s katerimi se srečujejo pri svojem delu.Lahko, omejitveni ukrepi na področju zbiranja ljudi ter ponujanja blaga in storitev namreč dopuščajo organizacijo takšnih dogodkov, pri čemer mora organizator zagotoviti spoštovanje navodil in priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).Odlok o začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi na javnih mestih v Sloveniji ne opredeljuje zasebnih zabav. Če je takšen dogodek zaprtega tipa in ne gre za zbiranje ljudi na javnem mestu, kjer je dostop omogočen vsakomur, ni ovir. Treba pa je upoštevati splošna navodila in priporočila NIJZ za preprečitev širjenja bolezni.Poročna slavja v gostinskih lokalih in podobnih obratih ali na zasebnem zemljišču niso omejena z odlokom o začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi na javnih mestih v Sloveniji, saj ne gre za zbiranje ljudi na javnem mestu, temveč za krog zasebnih povabljencev. Izvedbo poročnega obreda, za katerega je pristojna upravna enota in se izvaja na javnem mestu, pa je treba organizirati v skladu z določbami odloka (do 200 ljudi, zagotavljanje minimalnega stika med osebami). Pri tem opozarjamo tudi na upoštevanje navodil in priporočil NIJZ za preprečitev širjenja bolezni.Izvedba skupščine gospodarske družbe po našem mnenju ne šteje za zbiranje ljudi na javnem mestu, ker gre za zaprti (vabljeni) krog ljudi in ni podvržena omejitvi navedenega odloka. Opozarjamo na upoštevanje splošnih navodil in priporočil NIJZ za zamejitev širjenja virusa bolezni covid-19.V skladu z odlokom se sme v kinodvoranah in gledališčih zbrati do 200 ljudi, in to le pod pogojem, da se lahko zagotovi minimalni stik med ljudmi v skladu s sprejetimi navodili NIJZ.Odlok o začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi na javnih mestih v Sloveniji ne posega v delovanje društev v njihovih prostorih. Če se vaje izvajajo v društvenih prostorih in je dostop omogočen samo članom društva, ne gre za zbiranje ljudi na javnem mestu. Opozarjamo na upoštevanje splošnih navodil in priporočil NIJZ za preprečitev širjenja bolezni.Omejitveni ukrepi na področju zbiranja ljudi ter ponujanja blaga in storitev dopuščajo organizacijo takšnih dogodkov v sklopu delovanja tržnice, pri čemer mora organizator zagotoviti spoštovanje navodil in priporočil NIJZ. Če pa gre za javno zbiranje (prireditev, shod), potem veljajo omejitve iz odloka o začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi na javnih mestih v Sloveniji (do 200 ljudi in le pod pogojem, da se lahko zagotovi minimalni stik med ljudmi v skladu s sprejetimi navodili NIJZ).Omejitveni ukrepi na področju zbiranja ljudi ter ponujanja blaga in storitev dopuščajo organizacijo takšnih dogodkov, pri čemer mora organizator zagotoviti spoštovanje navodil in priporočil NIJZ.Ocenjujemo, da omejitveni ukrepi na področju zbiranja ljudi ter ponujanja blaga in storitev dopuščajo organizacijo sejma kot gospodarske dejavnosti v sklopu delovanja družbe. Družba, ki organizira sejem, mora zagotoviti spoštovanje navodil in priporočil NIJZ.