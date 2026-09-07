Kako je Rusija nadomestila izgubo diplomatov v Sloveniji

Rusija je država, katere diplomatska zastopanost v Sloveniji se je v zadnjem desetletju najbolj skrčila. Število akreditiranih ruskih diplomatov je z 22 upadlo na vsega pet, pri čemer je bila ključna prelomnica ruska invazija na Ukrajino. Slovenija je po njenem začetku od Moskve zahtevala občutno zmanjšanje diplomatske misije v Ljubljani. Ta ukrep je zožil možnosti za klasično diplomatsko delovanje, ni pa pretrgal drugih kanalov, prek katerih Rusija ohranja navzočnost in stike v Sloveniji.

Posledice zmanjšanja misije so najbolj vidne pri uradni diplomaciji. Zaradi napetosti med EU in Rusijo oziroma Natom in Rusijo je prostor za običajne stike bistveno ožji kot pred začetkom vojne, delovanje ruskega veleposlaništva pa je omejeno predvsem na nujne diplomatske aktivnosti, ocenjuje nekdanji evropski poslanec in obramboslovec Klemen Grošelj. Moskva se je novim razmeram ustrezno prilagodila in se po njegovih besedah v okviru formalnih diplomatskih odnosov dosledno drži pravil dunajske konvencije.