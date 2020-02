Kako je sobivati s tremi vlaki na uro?

Pet tisoč Slovencev trpi zaradi prekomernega hrupa



Na podlagi podatkov preteklega strateškega kartiranja hrupa ob železniških progah se je izkazalo, da občine Krško, Sevnica in Litija glede na število prebivalcev v stavbah s čezmerno obremenitvijo hrupa zaradi železniškega prometa sodijo med bolj obremenjene. Po podatkih aktualnega monitoringa hrupa iz novembra 2019 je na območju Sevnice s hrupom zaradi vlakov čezmerno obremenjenih 252 stavb s 1026 prebivalci, v Krškem 200 stavb s 1445 prebivalci in v Litiji 563 stavb z 2523 prebivalci.



Protihrupne ograje in zaščita oken



Vsako uro peljejo mimo trije potniški vlaki

Operativni program varstva pred hrupom naj bi dobili letos. Foto Uroš Hočevar

Litijski župan Franci Rokavec. Foto Bojan Rajšek

Ljubljana – Država se je po slabih dveh letih, kar je z uredbo o hrupu cestam z manj kot tremi milijoni vozil ter železnicam z manj kot 30.000 vlaki na leto odvzela status virov onesnaženja, odločila preveriti kvaliteto življenja ob progi Ljubljana – Dobova. Preverjala jo bo direkcija za infrastrukturo, in sicer najprej pri Litijanih, Sevničanih in Krčanih.Uredbo o hrupu, kakršna je v veljavi in za katero je celo varuh človekovih pravic vložil pobudo za oceno ustavnosti, je sprejela vlada Mira Cerarja, tik preden se je poslovila. Z njo je, ne da bi upoštevala mnenje javnosti, v bistvu uzakonila več, ne manj hrupa. Med drugim je omilila dovoljene vrednosti hrupa tako, da je meje med kritičnimi in dovoljenimi vrednostmi izničila: prejšnje kritične oziroma alarmne vrednosti hrupa je prekategorizirala v dovoljene vrednosti. Šarčeva vlada kljub predlogu ustavnega sodišča, naj izvajanje uredbe zadrži, tega ni storila. Od kod pomisleki? Leta 2018 je WHO izdala priporočila za mejne vrednosti za različne vire hrupa, med drugim za ceste, železnice in letališča. Za železnice priporoča znižanje ravni hrupa pod 54 decibelov in v nočnem času pod 44 decibelov. Nova slovenska uredba okrog bolnišnic dovoljuje 45 decibelov hrupa z železniške proge, v stanovanjskih območjih 50, v mestnih jedrih 55 in v industrijskih območjih 60 decibelov.Tretji korak je zdaj, kot rečeno, naredila direkcija za infrastrukturo, ki se je lani lotila študije hrupa s predlogom protihrupnih ukrepov v treh občinah ob eni najbolj prometnih železniških prog pri nas Dobova – Ljubljana. Sevničani so pred dnevi prejeli vprašalnik s štirinajstimi vprašanji o »sobivanju z vlaki« oziroma o hrupu železniškega prometa, ki ga morajo izpolniti do 26. februarja. Vprašalnik jamči anonimnost, namenjen pa je starejšim od dvanajst let. Dosegljiv je tudi na spletni strani občine. V njem se direkcija za infrastrukturo predstavlja kot upravljalka prog v Sloveniji in s tem tudi kot zavezanka za zmanjšanje čezmerne obremenitve s hrupom. Med ukrepi, ki jih načrtujejo izvesti ob strnjenih stanovanjskih območjih ob progi, so protihrupne ograje in zvočna izolacija oken tistih bivalnih stavb, kjer protihrupnih ograj ni mogoče postaviti. Direkcija sprejem operativnega programa varstva pred hrupom sicer napoveduje za letošnje leto.Da je ministrstvo za infrastrukturo nanje že pred kakšnim mesecem naslovilo predlog za merjenje hrupa v naseljih ob Graški cesti, Sava, Kresnice in Jevnica, je za Delo potrdil tudi litijski župan Franci Rokavec.Hkrati so prejeli obvestilo, da bodo meritve izvajali tudi v Zgornjem Logu. Na teh območjih živi kakšnih tri tisoč ljudi, mimo katerih vsako uro pripeljejo skoraj trije vlaki. Pregled voznega reda Slovenskih železnic brez upoštevanja tovornih vlakov kaže, da se iz Ljubljane v smeri Zidanega Mosta med 5. uro zjutraj in 23. uro zvečer odpravi enaintrideset vlakov, nasprotno smer jih prepelje osemindvajset … »Z območij ob Graški cesti, ki so najgosteje poseljena, prihaja tudi največ pritožb naši ljudi. V tem delu je zelo malo protihrupnih ograj. Zadnji čas je, da država ukrepa,« še pravi Rokavec.