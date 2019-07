Kako je z našim zdravstvenim zavarovanjem na Hrvaškem?

Posebej velja opozoriti, da tako imenovane turistične ambulante na Hrvaškem nimajo sklenjene pogodbe s HZZO, zato je treba v teh stroške zdravstvenih storitev v celoti plačati in jih ni mogoče uveljavljati z evropsko kartico ,pravi Klemen Ganziti, ZZZS Foto: Arhiv ZZZS

Kako deluje naše zdravstveno zavarovanje na Hrvaškem? Skladno z evropskim pravnim redom zavarovane osebe lahko uveljavljajo nujne in potrebne zdravstvene storitve na podlagi evropske kartice v javni zdravstveni mreži. Na Hrvaškem pa delujejo še tako imenovane turistične ambulante, ki niso del javne zdravstvene mreže.Tako so nas tudi lani ljudje seznanjali s težavami pri uveljavljanju pravic z evropsko kartico na Hrvaškem. Da bi bilo teh težav čim manj, je ZZZS pridobil od hrvaškega zavoda za zdravstveno zavarovanje (HZZO) zagotovilo, da je v vseh ordinacijah, ki so dolžne zagotoviti nujne oziroma potrebne zdravstvene storitve na podlagi evropske kartice, na vidnem mestu oznaka – uradna nalepka, da sprejemajo evropsko kartico.Kje najdemo zdravnike, ki so v sistemu HZZO? Zavarovane osebe lahko izvajalce zdravstvenih storitev, ki imajo sklenjeno pogodbo s HZZO, poiščejo na spletni strani www.hzzo.hr. Posebej velja opozoriti, da tako imenovane turistične ambulante na Hrvaškem nimajo sklenjene pogodbe s HZZO, zato je treba v teh stroške zdravstvenih storitev v celoti plačati in jih ni mogoče uveljavljati z evropsko kartico. V turističnih ambulantah imajo jasno vidno obvestilo o neupoštevanju evropske kartice.Nekatere so v prostorih zdravstvenih domov, zato morajo biti zavarovane osebe še posebno pozorne, ali so obiskale ambulanto, ki ima sklenjeno pogodbo s HZZO in sprejme evropsko kartico. Če imajo zavarovane osebe med začasnim bivanjem na Hrvaškem kakršnekoli težave z uveljavljanjem zdravstvenih storitev v skladu z evropskimi pravnimi predpisi, lahko od 8. do 16. ure pokličejo na brezplačni beli telefon hrvaškega ministrstva za zdravje 0800 7999, brezplačno telefonsko številko HZZO 0800 7979 ali hrvaško nacionalno kontaktno točko za čezmejno zdravstveno varstvo, številka +385 1 644 9090.Kako na ZZZS opredeljujejo nujne zdravstvene storitve? Nujne in potrebne zdravstvene storitve so storitve, ki so potrebne iz medicinskih razlogov, upoštevajoč naravo storitev in pričakovano dolžino bivanja v teh državah. Obseg in vrsto zdravstvenih storitev določi zdravnik, ki sprejme osebo na zdravljenje, pri čemer je ključna opredelitev pričakovane dolžine bivanja v tujini, saj je zavarovanec, ki dalj časa biva v drugi državi članici (na primer študenti na študiju v tujini, delavci na delu v tujini, iskalci zaposlitve), upravičen do večjega obsega pravic kot zavarovanec, ki biva v drugi državi članici krajši čas (na primer ljudje na službenem ali zasebnem potovanju). To pomeni, da mora zdravnik na podlagi evropske kartice zavarovancu zagotoviti zdravstvene storitve v takem obsegu, da se mu zgolj zaradi zdravljenja ni treba vrniti v pristojno državo pred iztekom nameravanega bivanja v drugi državi članici EU, EGP in Švici.