Kako kljub visokim stroškom zares užiti jesen?

Gotovinski kredit je namenjen strankam vseh bank.

Odplačilna doba je vse do 10 let (do 8 let lahko tudi brez zavarovanja), celotno nakazilo pa dobite v gotovini .

Višina kredita je omejena le z vašo kreditno spodobnostjo.

Četudi družinski proračun celo leto skrbno upravljate in nadzirate, se lahko še posebej jeseni pripeti kakšen nenačrtovan izdatek. Sploh sedaj, ko je treba poskrbeti, da otroci polno »opremljeni« sedejo v šolske klopi, ko poletno garderobo zamenja toplejša, na zimo pa bomo morali kmalu pripraviti tudi svoj dom in vozilo.Nove šolske potrebščine, topla oblačila, športna oprema, pa nove pnevmatike, jesenski servis vozila, nakup energenta za ogrevanje doma, vpis v glasbeno šolo ... Jesenski stroški lahko vsakogar pošteno udarijo po žepu in povzročijo nemalo skrbi. Kako se jim izogniti in se prepustiti užitkom, ki jih prinaša barvita jesen?Skrb, kako boste zmogli, lahko postavite na stran.je na voljo, s katerim sebi in družini lahko omogočite mirno in radostno jesen.Gotovinski kredit je, ki vam omogoča, da v čim krajšem času uresničite vse družinske želje in potrebe, pa naj bodo to šolnine, vpisnine, šolski in športni pripomočki, nova garderoba ali pa jesensko potovanje v tople kraje.Vsi, ki svoje prihodke prejemate na SKB že več kot 6 mesecev, si hitri gotovinski kredit do 10.000 EUR z odplačilno dobo do 5 let lahko naročite kar v spletni banki SKB NET ali mobilni banki MOJ@SKB.S SKB gotovinskim kreditom tudi vi uresničite svoje želje in družinske potrebe. Naj vas jesenski stroški ne omejujejo pri doseganju vsakdanjih ciljev. Vse informacije dobite na spletni strani SKB , v vseh poslovalnicah SKB in na SKB-TEL-u: