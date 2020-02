Kako koronavirus vpliva na turizem

FOTO: Blaž Samec/Delo

Prve odpovedi

Kdaj je mogoče uveljaviti zavarovanje?

FOTO: Leon Vidic/Delo

Turizem ustvari več kot 12 odstotkov slovenskega bruto domačega proizvoda, zato domači turistični delavci in turistične agencije zaskrbljeno spremljajo širjenje koronavirusa po svetu . Gospodarski ministerse bo zato danes popoldne sestal s ključnimi deležniki s področja gospodarstva in turizma, s katerimi bo preučil možne posledice in vplive koronavirusa na slovensko gospodarstvo ter pripravil priporočila za potrebne ukrepe.V Turistični agenciji Palma pravijo, da za zdaj še ne opažajo, da bi njihove stranke zaradi strahu pred koronavirusom odpovedovale aranžmaje. Kot pojasnjujejo, ves čas spremljajo vse informacije v zvezi s pojavom koronavirusa in so v stiku tako z ministrstvom za zunanje zadeve kot z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje: »V tem trenutku vsa potovanja/počitnice potekajo po nespremenjenem programu. Če bi se razmere kakorkoli spremenile, pa bomo seveda ravnali v skladu z vsemi navodili, ki jih prejmemo od ustreznih služb. Varnost in dobro počutje potnikov sta vedno na prvem mestu. Seveda smo tudi v stalni navezavi z vsemi našimi izvajalci na potovanjih. Naše goste bomo o kakršnih koli bistvenih odklonih pri izvedbi potovanj/počitnic obvestili. V tem trenutku odpovedi nimamo, potnikom pa seveda svetujemo ustrezno samozaščito, ki je vedno sestavni del vseh potovanj.«Podjetje GoOpti izvaja prevoze do več evropskih letališč, med drugim tudi v severno Italijo, kjer imajo franšizne partnerje. »Doslej smo opazili le manjše povečanje odpovedi prevozov in se posledično vsi prevozi normalno izvajajo. Če se potniki odločijo za odpoved prevozov, veljajo standardna pravila o odpovedi naročenega prevoza, ki jih določa pravilnik o splošnih pogojih poslovanja,« so pojasnili v podjetju.Dodajajo, da situacijo v zvezi s širjenjem koronavirusa nenehno spremljajo: »Preventivni ukrepi vključujejo zaščitno masko za voznike, razkuževanje rok z dezinfekcijskim milom, obvezno uporabo rokavic, čiščenje in razkuževanje vozila z dezinfekcijskim sredstvom ob vsaki menjavi potnikov ter izogibanje neposrednemu stiku s potniki. Franšize smo prav tako obvestili, da morajo vozniki potnike opozoriti na previdnostne ukrepe pred vstopom v vozila.«Kot pravijo, se bodo glede na razmere sproti odločali o dodatnih ukrepih.Povračila za že plačane turistične aranžmaje in letalske karte je praviloma mogoče uveljaviti le, če imamo sklenjeno zavarovanje odpovedi turističnih potovanj. In kako je s tem, kadar gre za epidemijo, pandemijo ali ogrožanje varnosti na območju potovanja?V Zavarovalnici Triglav pojasnjujejo, da lahko povrnitev stroškov potovanja lahko uveljavljajo zavarovanci, ki imajo sklenjeno zavarovanje, ki vključuje tudi kritje epidemije, pandemije ali ogrožanje varnosti na območju potovanja. »Pogoj za uveljavitev zavarovanja je, da je potovanje v določeno državo predvideno takrat, ko obiske te države odsvetujejo uradni organi (kot sta na primer Svetovna zdravstvena organizacija in ministrstvo za zunanje zadeve). Če je zavarovanec na primer sklenil aranžma ali kupil letalske karte, s katerimi bi na Kitajsko potoval šele maja, mu bo zavarovalnica zavarovalnino plačala le, če bo potovanje takrat še vedno odsvetovano,« pojasnjujejo. A pozor, zavarovanje boste lahko uveljavljali le, če ste zavarovanje sklenili pred objavo uradnega opozorila o odsvetovanju nenujnih potovanj, torej v primeru koronavirusa za KitajskoV Triglavu so do današnjega dne prejeli manjše število zahtevkov za izplačilo zavarovalnine zaradi širjenja novega koronavirusa. »Zaradi možnosti širjenja novega koronavirusa vsakodnevno prejmemo vprašanja strank o možnostih sklenitve zavarovanja in tudi o obstoju zavarovalnega kritja v konkretnih življenjskih situacijah,« pravijo. Več pojasnil najdete na tej povezavi Tudi v Zavarovalnici Sava pojasnjujejo, da je zavarovanje mogoče uveljaviti, če omenjeno ministrstvo za zunanje zadeve potovanje odsvetuje, vendar le, če ste zavarovanje sklenili pred tem datumom.