Kako lahko minister Hojs plačuje le radijsko RTV-naročnino

Potencialno dragi nasveti premiera Janeza Janše

Skladno z zakonodajo?

Med drugim moraš izpolniti naslednje:



Spodaj podpisani zavezanec izjavljam, da: (ustrezno obkrožite)



a) nimam televizijskega sprejemnika oziroma nobene druge naprave, preko katere bi lahko spremljal televizijske programe



b) nimam radijskega sprejemnika oziroma nobene druge naprave, preko katere bi lahko spremljal radijske programe



c) nimam radijskega sprejemnika v avtomobilu.

K plačevanju te zavezuje že lastništvo mobitela

»Jaz plačujem RTV-prispevek v višini radijskega prispevka. Če želite glede tega natančna navodila, kako se odjaviš od RTV-prispevka, lahko to stori vsak na spletni strani RTV Slovenija. Tam je objavljena izjava, vsa stvar je legalna, zakonita, vsa stvar je predvidena. Mislim, da s tem ni nikakršnih težav,« je na današnji novinarski konferenci izjavil notranji minister, medtem ko je z zaščitno masko v desnici in prstom gladil ekran tablice, ki jo je imel na pultu pred seboj.Beseda na novinarski konfrenci je prišla tudi do njegovega neplačevanja prispevka nacionalni TV Slovenija. Zaradi tvita, v katerem je včeraj pozval k prenehanju plačevanja.»Nikakor ne drži, da pozivam k čemurkoli nezakonitem,« se je branil danes. »Vse, kar sem storil, mislim, dve leti nazaj, nekaj takega, sem storil skladno z zakonodajo in skladno s tem, kar je predvideno v zakonu o RTV oziroma internih aktih, ki so objavljeni na spletnih straneh javne radiotelevizije,« je povedal.Kaj je objavljeno na portalu RTV Slovenija glede možnosti odjave televizijske naročnine? Odpoved prispevka omogoča odjava TV sprejemnika, največ za 360 mesecev. To je možno bodisi tako, da izpolnjeno izjavo overiš pri notarju ali na upravni enoti, bodisi tako, da RTV dovoliš neposreden nadzor v roku treh mesecev.Katere so druge naprave, preko katerih bi lahko spremljal televizijske programe nacionalke? Ali odpoved zgolj televizorju zadošča? Ne, televizijske programe je mogoče spremljati tudi na računalnikih in mobitelih.Poklicali smo na telefonsko številko na obrazcu RTV za odjavo, glas na drugi strani je potrdil naše slutnje. Da, že če si lastnik običajnega mobitela z internetno povezavo, si zavezan plačevanju televizijske naročnine. Notranji minister ničesar od tega nima? Denimo lastnega mobitela, na katerega bi bilo mogoče naložiti tudi prihajajočo aplikacijo za sledenje morebitnim stikom z okuženimi, ki jo pripravlja in promovira vlada?