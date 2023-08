Kako lahko pomagamo ljudem v stiski?

Poplave, kakršne v zgodovini Slovenije še ne pomnimo, in njihove razsežnosti se že zdaj kažejo v ogromnem obsegu, še več pa bo znano, ko se bo (vodo)stanje umirilo. Voda je poplavljala poslovne, gospodarske, industrijske prostore, hiše in jih celo nekaj tudi povsem odnesla. Tudi tokrat se je pokazalo, da znajo ljudje v hudih stiskah stopiti skupaj in pomagati eden drugemu.

Pomoč prizadetim v poplavah zbira več dobrodelnih organizacij, prav tako pa so v občinah ponekod že pozvali, kako lahko na pomoč priskočijo z materialnimi stvarmi ali pa pomagajo pri črpanju vode, odstranjevanju blata ipd.

Trenutno, ko je situacija še zelo otežena, ko so ceste ponekod neprehodne in je dostava materialnih dobrin otežena, je najlažje pomagati z nakazilom denarnih sredstev, na kratko sporočajo dobrodelne organizacije, ki imajo v tem trenutku polne roke dela. Tudi občine večinoma občane pozivajo, naj bodo previdni in ne hodijo na pot.

Prizadetemu prebivalstvu pri sanaciji škode po neurjih in poplavah lahko pomagate Zveza prijateljev mladine Slovenije Dimičeva 9, 1000 Ljubljana TRR: SI56 6100 0000 3512 232 sklic: SI00 245021 koda: CHAR Namen: neurje Vsi lahko pošljejo SMS s ključno besedo ENOSRCE5 na številko 1919 in na ta način darujejo 5 €. Poleg finančnih prispevkov, zbirajo na sedežu ZPMS, Dimičeva 9, Ljubljana, tudi materialne donacije in to predvsem vse za osebno higieno, čistila, pralne praške in hrano z daljšim rokom uporabe. Pred dostavo pokličite na tel. 01/239-67-20. Slovenska karitas Kristanova ulica 1 1000 Ljubljana TRR: SI56 0214 0001 5556 761 Namen: POMOČ NEURJE Sklic: SI00 624 Svoj prispevek pa lahko prispevate tudi z SMS sporočilom KARITAS5 na 1919 in prispevate 5 EUR ali KARITAS10 na 1919 in prispevate 10 EUR za prizadete v neurjih. Rdeči križ Slovenije Mirje 19 1000 Ljubljana TRR SI56 0310 0123 4567 891 (odprt pri SKB Banka d. d.) sklic: 00 96875, Namen: Ujma 2023 BIC banke: SKBASI2X, koda namena: CHAR. Lahko pa tudi s sms sporočilom na UJMA 5 oz. UJMA10 in ga pošljete na številko 1919 ter tako donirate 5 oz. 10 EUR

Karitas potrebuje prostovoljce za čiščenje domov

»Ravno zdaj smo želeli dostaviti donacijo pitne vode v Celje, a nam je uspelo priti samo do Vranskega,« nam je v hitrem telefonskem pogovoru zaupala Mojca Kepic iz Karitasa. Prostovoljci in sodelavci Karitas so le do včeraj prejeli več kot 175 prošenj gospodinjstev za pomoč pri obnovi domov in objektov, ki so bili prizadeti v neurjih. Prejeli so tudi veliko prošenj za pomoč pri čiščenju in obnovi domov, zato vabijo vse, ki lahko in želijo pomagati, da se jim pridružijo pri pomoči pri čiščenju poplavljenih domov in podpori pri odpravljanju škode, ki so jo povzročila neurja in poplave. Prijavite se lahko preko njihove spletne strani.

K donacijam so pozvali tudi slovenski škofje in vse župnike in župnijske upravitelje pozivajo, da denar, zbran pri svetih mašah prihodnjo nedeljo, 13. avgusta 2023, namenijo za prizadete v neurjih. Zbrana sredstva se bodo izročila Slovenski Karitas.

Rdeči križ postavljal začasne nastanitvene centre po vsej državi

Prebivalcem aktivno pomagajo tudi pri Rdečem križu Slovenije, ki je polno aktiviran in se v koordinaciji z enotami Civilne zaščite, z razpoložljivimi kapacitetami članov in prostovoljcev nemudoma odziva na pomoč. V Zgornji Savinjski dolini sta organizirana dva prostora za evakuirane. V OŠ Rečica ob Savinji so člani tamkajšnje Civilne zaščite, prostovoljci Rdečega križa iz Mozirja in krajani namestili 873 oseb, turistov iz kampa Menina, na lokaciji sta tudi dva njihova bolničarja in nekaj prostovoljcev.

Tudi živali so potrebovale pomoč. FOTO: Voranc Vogel/Delo

V športno dvorano Mozirje so namestili 50 evakuiranih oseb iz občin Luče in Ljubno, prostovoljke Rdečega križa pa so v dogovoru z vrtcem poskrbele za hrano, celjska enota Civilne zaščite je dostavila postelje, oblačila in odeje. Pestro je bilo tudi v Zagorju ob Savi, kjer so člani in prostovoljci tamkajšnjega območnega združenja pomagali vzpostaviti nastanitveni center ter z mrežo prostovoljcev pomagali nastaniti 250 ljudi. V Trbovljah je več kot 200 ljudi zaradi neprevoznih cest preživelo v športni dvorani Polaj, kjer so z nastanitvijo in oskrbo pomagali njihovi bolničarji in prostovoljci iz območne enote Trbovlje.

Rdeči križ sporoča, da bodo vsem, ki ponujajo pomoč, še odgovorili

Med močneje prizadetimi mesti v osrednji Sloveniji je bil Kamnik, kjer so pri Rdečem križu 20 družinam omogočili začasno nastanitev v štabu Civilne zaščite Kamnik, danes pa bodo za potrebe njihove oskrbe in oskrbe ostalega prizadetega prebivalstva na področju dostavili štiri palete vode in paleto brezalkoholne pijače ter 30 prehranskih paketov. Prostovoljci iz območne enote Domžale so imeli včeraj veliko dela z deljenjem protipoplavnih vreč, v Ljubljani pa so aktivirali nastanitveno enoto Ljubljana v centru v Zalogu in pomagali pri oskrbi in nastanitvi 20 oseb, ki so jim nudili tudi laično psihosocialno pomoč.

Informacije iz celotne Slovenije še prihajajo. »Vsem prijaznim in dobrim ljudem, ki nudite takšno in drugačno pomoč, pa sporočamo, da vsako sporočilo preberemo in bomo nanj odgovorili oz. ga posredovali pristojnim službam na posameznem področju, od koder vas bodo kontaktirali,« še sporočajo.

Posledice poplav. Stahovica pri Kamniku. FOTO: Leon Vidic/Delo

Brezplačen tabor za otroke

V teh težkih časih se na Zvezo prijateljev mladine Slovenije in njenih 112 članic po vsej Sloveniji že obrača veliko prizadetih ljudi. Še več prošenj pa pričakujejo v naslednjih dneh.» Ljudje potrebujejo pomoč, saj so se znašli v velikih stiskah, ko se celotna Slovenija sooča s hudo naravno nesrečo: poplavami, ki so prizadele mnoge družine in povzročile nepredstavljive težave in škode. Vse, ki imajo možnost, da prispevajo svoj prispevek za pomoč prizadetim družinam, prosimo, da to storijo. Vsa zbrana sredstva in material bo neposredno namenjena tistim, ki so najbolj prizadeti in potrebujejo nujno pomoč. Vsak prispevek bo omogočil lažje premagovanje težav ter ustvarjanje varnega in stabilnega okolja za življenje prizadetih v poplavah,« sporočajo.

Obenem pa prizadetim v ujmah sporočajo, da njihova članica iz Novega mesta, ki upravlja s počitniškim Taborom Mojca v Dolenjskih Toplicah brezplačno ponuja vse svoje kapacitete in prostovoljce za skrb in pomoč vsem otrokom iz najbolj ogroženih območij ter tistim, katerih starši so zaradi intervencij v poplavah trenutno zadržani in ne morejo skrbeti zanje.

Tabor Mojca se bo začel že to to nedeljo, 6. avgusta in bo nudil brezplačno varen in spodbuden prostor za otroke, kjer bodo lahko preživeli čas v prijetni družbi ter se udeležili raznolikih aktivnosti. Vse informacije o taboru ter prijave so mogoče na naslednjih kontaktih: Mail: dpm.mojca1@siol.net: Telefon: 041-643-969

Celje in Mozirje

Iz Mestne občine Celje, kjer se je stanje umirilo in kjer so se vsi evakuirani prebivalci že lahko vrnili na svoje domove, so sporočili, da v prostore Poklicne gasilske enote Celje (na Dečkovi cesti 36) zbirajo hrano z daljšim rokom uporabe, konzervirano hrano, ustekleničeno vodo, brisače in odeje. Sicer so v Celju ob 13. uri pozvali občanke in občane, ki želijo pomagati, da se obrnejo na email civilna.zascita@celje.si oz. se zberejo pred Dvorano Zlatorog.

Iz Mozirja so sporočili, da trenutno oblačil in ostalih potrebščin ne potrebujejo, robo je namreč težko sortirati in skladiščiti. Potrebujejo pa agregate, potopne črpalke, razvlažilce. Ti so potrebni povsod: če kdo razpolaga z njimi, naj se oglasi v gasilskih domovih. Najhitrejša povezava do seznama vseh gasilskih društev v Zgornji Savinjski dolini je tukaj.

Prav tako pozivajo, da naj ljudje prepoznajo tiste, ki potrebujejo pomoč: če vidijo koga, ki čisti klet, dvorišče, mu naj priskočijo na pomoč, pri tem pa naj se ustrezno opremijo in obujejo. V osnovni šoli Občina Rečica Ob Savinji je 900 turistov, pomoč je še kako potrebna. Gasilci Mozirje sporočajo, da se lahko oglasite v gasilskem domu Mozirje in vas bodo usmerili naprej. Več akcij se bo zvrstili v prihodnjih dneh, saj v tem trenutku še vedno precej dežuje. Prav tako so odprti računi, kamor lahko ljudje direktno nakažejo pomoč za prizadete v Mozirju.

Iskanje nastanitev

Občina Braslovče in Civilna zaščita pozivata vse, ki jim je poplava uničila domove in bi potrebovali nastanitev, da pokličejo na telefonsko številko občine: 03/703 84 00, kjer bodo sprejeli njihove podatke in jim pomagali. Prav tako pozivajo vse tiste, ki so že ponudili pomoč oziroma imajo možnost sprejeti koga, ki potrebuje pomoč, da zaradi lažje organizacije pokličejo na isto številko: 03/703 84 00. Nastanitev se bo verjetno potrebovala za najmanj 14 dni.

Civilna zaščita tudi sicer poziva vse, ki bi lahko pomagali pri nastanitvah ljudi ter z mehanizacijo ali delovno silo, da svojo ponudbo pošljejo na spletni naslov uprave za zaščito in reševanje podpora@urszr.si. Vse ponudbe bodo evidentirali in jih po potrebi uporabili.

Iz občine Laško so sporočili, da so veseli za vso pomoč, ki so jo ponudili Laščani, trenutno pa morajo ti počakati, da najprej dela opravijo službe za zaščito in reševanje skupaj s komunalnimi delavci. Nato bodo prostovoljce z veseljem vključili in jih o tem tudi obvestili, da bodo s skupnimi močmi naredili občino Laško ponovno čisto, ljudem pa omogočili dostojno bivanje v njihovih objektih. Zbirajo pa razvlažilnike zraka ali sušilnik prostorov, in sicer naj to prebivalci sporočijo na obcina@lasko.si.

Občina Škofja loka je objavila, da je Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Škofja Loka, odprl račun, kamor lahko posamezniki, posameznice ali podjetja nakažemo pomoč za prizadete: RKS-OZ ŠKOFJA LOKA, KIDRIČEVA CESTA 1 SI 56 0700 0000 0187 397 SKLIC: 00 784010-249 NAMEN: POPLAVE 2023 KODA NAMENA: CHAR.

Iz Mercatorja so sporočili, da se bo v njihovih trgovinah organizirane košare za zbiranje humanitarne pomoči v obliki izdelkov za dnevno rabo, kot so toaletne potrebščine in živila z daljšim rokom uporabe. Mercator bo poskrbel tudi za prevoz te humanitarne pomoči, ki bo prek Slovenske karitas, Rdečega križa in enot civilne zaščite prišla do pomoči najbolj potrebnih.

Humanitarnemu društvu ADRA Slovenija, ki je del globalne mreže humanitarnih in razvojnih človekoljubnih organizacij, je mogoče prispevke nakazati na TRR SI56 0284 3026 3945 425. BIC je LJBASI2X, referenca SI00 2023, ime prejemnika HD ADRA Slovenija, Njegoševa 15, Ljubljana, namen je NEURJE 2023, koda namena pa CHAR. Prispevati je mogoče tudi s sms-sporočilom LJUDJE5.Pomoč s kreditno kartico je medtem mogoče prispevati preko Paypala.