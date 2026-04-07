Kako lahko tajno glasovanje spremeni mandatarsko igro

V času, ko ne Svoboda ne SDS še nima koalicijske večine, ima največ možnosti kandidat tretjega pola iz Nove Slovenije.

Ta teden se povolilno dogajanje seli v državni zbor, kjer bo predvidoma v petek na konstitutivni seji izvoljen novi predsednik državnega zbora. Tajne volitve bi lahko izrisale prve obrise nove koalicije. Da bi Robert Golob ostal v premierski tekmi, ne sme ponoviti napake Zorana Jankovića izpred poldrugega desetletja, opozarja nekdanji predsednik državnega zbora Pavel Gantar. Danes bo Državna volilna komisija (DVK) obravnavala in sprejela predlog zapisnika o ugotovitvi izida volitev v državni zbor, ki so bile 22. marca. Skladno z rokovnikom volilnih opravil se namreč izteče rok za objavo uradnih rezultatov v uradnem listu. Še pred tem bo DVK odločala o zadnjem v vrsti ugovorov stranke SDS, ki se nanaša na domnevne nepravilnosti pri delu volilnih organov. V SDS trdijo, da je bilo številnim ...