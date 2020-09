Kako lahko tudi drugače uživamo vitamine

Iznajdljivi mladi mamici

In čeprav se zdi, da ta že dolgo ni bila tako pomembna in o njej že dolgo nismo tako na glas govorili, moramo svoj organizem v dobri kondiciji vzdrževati ves čas. Tako se lažje spopadamo z vsakdanjimi izzivi in smo stabilnega zdravja.Za to obstaja več načinov: uživanje uravnotežene prehrane, gibanje, izogibanje stresu, dovolj spanja … Mnogi se pogosto spozabimo in nismo pozorni na vse dejavnike, težko je to dopovedati tudi otrokom. A včasih je vse odvisno od pristopa.S podobno težavo sta se pred leti soočali prijateljici Karmen in Neža, ki sta nato izumili način, kako svojima sinčkoma sadne vitamine podati na drugačen, zabaven način. Tako so nastale okusne palčke La Popsi, ki sta jih predstavili v 3. sezoni priljubljene oddaje Štartaj Slovenija. Z zamrznjeno sadno sladico La Popsi v okusih banana-kakav, pomaranča, limeta-rum, borovnica, malina, ananas-kivi, mango, banana-kakav in pasijonka-metin čaj pa sta osvojili naziv HIT produkt leta 2018.Od lani okuse malina, mango, pasijonka-metin čaj ponujata tudi v pakiranju s šestimi palčkami La Popsi. Oktobra se je izdelkom pridružil še La Popsi BONBON, vrečka s sadnimi koščki, polnimi vitaminov, v okusih jagoda, ananas in banana; to poletje pa sta predstavili še La Popsi sorbet v okusih hruška, mandarina, mango in malina. To je tudi edini izdelek La Popsi, ki ni popolnoma veganski – vsebuje namreč med, ki ga vegani načeloma ne jedo.Vrsti izdelkov, rojenih iz preproste ideje, kako vitamine približati svojima otrokoma, pa Karmen in Neža dodajata še enega, in sicer ledene kocke, iz katerih pripravimo osvežilen sadni napitek. Kocke vsebujejo 100-% delež sadja – narejene so namreč iz sadja, ki v postopku hitrega zamrzovanja ohrani hranilno vrednost; uporabimo pa jih lahko tudi za čaje, koktajle in celo pripravo sladic.Uporaba je preprosta: kocke raztopimo v kozarcu hladne vode in se osvežimo! Na voljo so v okusih hruška, pasijonka in limona-pomaranča.»Imeli sva ogromno idej in velike sanje, pomembno za naju pa je bilo to, da bova nekoč skupaj ustvarili izdelke, v katere verjameva, ter v tem tudi uspeli. To so nama omogočil partnerji v projektu Štartaj Slovenija. Zato so izdelki La Popsi narejeni s srcem, ljubeznijo in željo ponuditi kupcem najboljše,« pravita Karmen in Neža, ki se že kmalu spet vračata na male zaslone v novi sezoni Štartaj Slovenija, v kateri boste prepoznali še marsikateri znani obraz.