Kako naj Blejski strateški forum postane nadstrankarski in nadideološki

V nadaljevanju preberite:

Ob 20. Blejskem strateškem forumu (BSF) poteka razmislek o njegovi institucionalizaciji znotraj ministrstva za zunanje in evropske zadeve (MZEZ). S tem bi forum postal še močnejše orodje slovenske zunanje politike, hkrati pa bi bila kadrovsko in z resursi podkrepljena agencija bolj neodvisna in samostojna v odnosu do vsakokratne vladajoče politike, ki forum (lahko) izkorišča za promocijo svoje politične agende.

Dr. Boštjan Udovič, strokovnjak za diplomacijo z ljubljanske FDV, je v Delovem podkastu Moč politike predlagal, da bi BSF postal nekakšna agencija ali organ v sestavi ministrstva, ki bi deloval vse leto. »Po dvajsetih letih izkušenj bi morali narediti kvalitativni korak naprej. To bi morala biti institucionalizacija foruma znotraj ministrstva za zunanje zadeve,« meni Udovič.

»BSF pripravljata ministrstvo za zunanje in evropske zadeve ter Center za evropsko prihodnost. Znotraj ministrstva je bil s tem namenom ustanovljen sektor za BSF, kar pomeni prvi korak k institucionalizaciji BSF znotraj MZEZ. Sektor, ki ga vodi generalni sekretar foruma Peter Grk, je pristojen za vsebinsko pripravo glavnega dvodnevnega dogodka ter za razvoj in promocijo blagovne znamke in s tem slovenske zunanje politike doma in v tujini,« pojasnjujejo na Mladiki.