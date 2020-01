Kako najti partnerja za celo življenje

FOTO: Generali zavarovalnica

FOTO: Generali zavarovalnica

Takšen partner je Generali zavarovalnica , nova družba, ki od januarja 2020 naprej združuje modrost zavarovalnic Adriatic Slovenica in Generali in je del skupine Generali, enega največjih svetovnih ponudnikov zavarovanj ter upravljanja premoženja in vodilne zavarovalnice v Evropi.Začetki skupine Generali segajo v 19. stoletje. Sprva je pod značilnim simbolom beneškega leva delovala le v Italiji, nato pa svoje poslovanje, ki temelji na znanju in tradiciji, razširila po vsem svetu. Na slovenskem trgu je Generali že več kot 22 let vodilna mednarodna zavarovalnica. To dokazujeta veliko število poslovalnic in pogodbenih partnerjev po Sloveniji ter priljubljenost pri uporabnikih.Poleg tradicije je Generali tudi sinonim za sodobnost, inovativnost in tehnološko naprednost. Njihova ponudba obsega celovite zavarovalniške storitve po meri posameznika in vrhunske storitve upravljanja premoženja (Generali Investments). Po zaslugi razvijanja novih tehnologij in raziskovanja digitalnih poti je njihova ponudba dostopna tudi na spletu, kar jim omogoča, da se še bolj približajo strankam in poenostavijo procese uporabe storitev.Z več kot milijonom zavarovalnih polic, 650 zavarovalniškimi zastopniki in 300 prodajnimi mesti po vsej Sloveniji, s široko mrežo vlagateljev, ki plemenitijo svoja sredstva, in poslovanjem v več kot 50 državah po svetu, v katerih ima kar 61 milijonov strank, skupina Generali skrbi za varnejšo prihodnost in uresničevanje sanj. Ker je vaš partner v vseh obdobjih, lahko mirno in brez skrbi sledite svoji poti in ciljem, ki ste si jih zadali.