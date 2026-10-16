Kako napisati življenjepis, ki bo pritegnil delodajalca?

Z življenjepisom pokažeš, kakšne izkušnje in znanja imaš ter zakaj bi bil primeren kandidat za razpisano delovno mesto. Kako ga pripraviti, da bo izstopal med drugimi prijavami?

Preveri Europass, brezplačno evropsko platformo za pripravo življenjepisa, beleženje kompetenc in načrtovanje kariere.

Neki zaposlitveni oglas te lahko resnično pritegne, če delovno mesto ustreza tvojim zanimanjem, podjetje pa se ukvarja s področjem, na katerem bi se rad razvijal, in zdi se ti, da imaš dovolj znanja za prijavo. Ko pa začneš pripravljati življenjepis, se izkaže, da ni tako preprosto izbrati vsega, kar bi bilo vredno izpostaviti. Poleg šolanja in preteklih zaposlitev se je namreč nabralo še precej projektov, nalog in drugih dejavnosti, ob katerih si pridobival uporabna znanja.

Pri predstavitvi svojih izkušenj se najprej osredotoči na izobrazbo in delovna mesta, čeprav se veliko naučiš tudi zunaj učilnic in pisarn. Organizacija dogodka, praktično usposabljanje v podjetju ali sodelovanje pri prostovoljnem projektu lahko veliko povedo o tvojih sposobnostih, še posebej kadar so te izkušnje povezane z delovnim mestom, za katero se poteguješ.

Koliko svojega znanja sploh prepoznaš?

Evropska platforma Europass je presegla deset milijonov registriranih uporabnikov, v Sloveniji pa so z njenimi orodji od leta 2005 ustvarili več kot dva milijona življenjepisov. FOTO: CPI

Pravo razmišljanje o karieri se začne ob pomembnih prelomnicah, denimo ob koncu šolanja, iskanju prve zaposlitve ali odločitvi za menjavo službe. Ker pa znanje pridobivamo ves čas, je koristno imeti pregled nad dosežki in kompetencami, ki smo jih pridobili skozi leta.

Evropska platforma Europass je že presegla deset milijonov registriranih uporabnikov, precej razširjena pa je tudi v Sloveniji, kjer so uporabniki od leta 2005 ustvarili več kot dva milijona življenjepisov. Platforma omogoča oblikovanje osebnega profila ter zbiranje podatkov o izobrazbi, delovnih izkušnjah, usposabljanjih in kompetencah. Profil lahko dopolnjuješ ob novih dosežkih, v osebni knjižnici pa hraniš potrdila o izobraževanju, usposabljanjih in druga dokazila, povezana s tvojo poklicno potjo.

Delodajalca zanima, kaj znaš narediti

FOTO: Depositphotos

Čeprav te mika, da bi samo suhoparno naštel podatke o izobrazbi, preteklih zaposlitvah in delovnih nalogah, pa si delodajalec na podlagi takšnega seznama težko predstavlja, kako bi se kandidat znašel pri nekem delu. Pri opisu delovnih izkušenj zato izpostavi konkretne naloge, odgovornosti in rezultate.

Še bolj prepričljivi so opisi, ki jih podpreš s konkretnimi podatki. Razlika med navedbo, da si sodeloval pri organizaciji dogodkov, in pojasnilom, da si pomagal pripraviti dogodek za 150 udeležencev ter skrbel za prijave in komunikacijo z obiskovalci, je precejšnja.

Podobno velja za osebne lastnosti. Trditve, da si komunikativen, samostojen in prilagodljiv, imajo večji pomen, kadar jih podpreš z izkušnjami. Če si samostojno vodil manjši projekt, usklajeval delo sodelavcev ali pomagal rešiti zahteven primer s stranko, lahko delodajalec iz takšnega opisa precej bolje razbere tvoje sposobnosti.

Tudi brez redne zaposlitve lahko veliko pokažeš

Tudi praktično usposabljanje v podjetju je dragocena izkušnja, ki jo je vredno vključiti v življenjepis. FOTO: Depositphotos

Priprava prvega življenjepisa je lahko poseben izziv za dijake, študente in mlade, ki šele vstopajo na trg dela. Ker za seboj še nimajo več let zaposlitve, se jim lahko zdi, da njihov življenjepis ne bo dovolj zanimiv, čeprav so med izobraževanjem pridobili številna uporabna znanja.

Dijak poklicne ali strokovne šole lahko na primer predstavi praktično usposabljanje v podjetju, kjer je spoznal delovne postopke, uporabljal strokovno opremo in se naučil opravljati določene naloge. Če je sodeloval pri šolskem projektu, na tekmovanju ali pri izdelavi konkretnega izdelka, lahko opiše svojo vlogo in znanja, ki jih je pri tem uporabil. Koristne so tudi izkušnje, pridobljene s študentskim delom ali prostovoljstvom, zlasti kadar so povezane z delovnim mestom, na katero se posameznik prijavlja. Delodajalci so pozorni tudi na digitalne in jezikovne spretnosti.

Ko imaš zbrane podatke o svojem znanju in izkušnjah, je treba izbrati tiste, ki najbolj ustrezajo delovnemu mestu. Pred prijavo pozorno preberi zaposlitveni oglas in preveri, ali življenjepis dovolj jasno pokaže znanja, ki jih podjetje potrebuje. Europass omogoča pripravo več različic življenjepisa, saj lahko iz svojega profila izbiraš podatke in jih prilagajaš posameznemu cilju. Na voljo so tudi različne predloge, s katerimi lahko pripraviš pregleden dokument.

Ena stran ali več? Dolžina življenjepisa naj bo prilagojena izkušnjam. Za nekoga, ki je na začetku karierne poti, bo praviloma dovolj ena stran, pri daljši poklicni poti pa je lahko dokument obsežnejši. Pomembno je, da delodajalec hitro najde podatke, zato manj pomembnim izkušnjam ni treba namenjati veliko prostora.

Tudi za nove korake v delovni karieri

Europass je uporaben tudi takrat, ko razmišljaš o menjavi zaposlitve, napredovanju ali novih kariernih priložnostih. FOTO: Depositphotos

Europass je uporaben tudi, če zaposlitve trenutno ne iščeš. Dober pregled nad kompetencami lahko olajša odločanje, katera znanja bi želel nadgraditi in kakšne možnosti se ti odpirajo na trgu dela.

Če že nekaj let opravljaš določeno delo in razmišljaš o napredovanju, lahko svoje znanje primerjaš z zahtevami delovnih mest, ki te zanimajo. Na evropski platformi Europass lahko raziskuješ možnosti izobraževanja in zaposlovanja, zato je uporabna tudi za vse tiste, ki razmišljajo o nadaljevanju šolanja, dodatnem usposabljanju ali delu v tujini. Ker omogoča pripravo življenjepisa v različnih jezikih, ti lahko olajša predstavitev znanja in izkušenj delodajalcem zunaj Slovenije.

Začni s tem, kar že znaš

Za pripravo dobrega življenjepisa ni treba čakati, da boš imel dolgo delovno dobo ali se udeležil veliko izobraževanj. Razmisli, katere naloge si v zadnjih letih opravljal, kaj si se pri tem naučil in na katere dosežke si najbolj ponosen.

Še danes ustvari svoj profil na evropski platformi Europass, kjer so na voljo orodja za pripravo življenjepisa, beleženje kompetenc in raziskovanje nadaljnjih kariernih možnosti. Več informacij najdeš na www.europass.si.

Promocijo in podporo pri uporabi orodij Europass v Sloveniji zagotavlja Nacionalni center Europass, ki deluje v okviru Centra Republike Slovenije za poklicno izobraževanje.

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