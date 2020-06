Kako naročiti živila na spletu in jih prevzeti na poti na počitnice

Vse za dopust za vsakogar

Ob najbolj priljubljenih turističnih poteh

Zveni precej preprosto in tako tudi je. Spletni supermarket hitrinakup.com s prevzemnimi mesti po vsej Sloveniji med potjo na počitnice omogoča hitro in priročno nakupovanje. Na poti samo zapeljete do enega izmed prevzemnih mest pred trgovinami Tuš, prijazni prodajalci bodo vaš nakup zložili v prtljažnik vozila in počitnice se bodo lahko začele.Sodobni spletni supermarket hitrinakup.com je vedno in povsod preprosto dosegljiv po telefonu, tablici ali računalniku. V nekaj korakih se preprosto sprehodite od vstopa prek nakupa izdelkov do oddaje naročila. Na virtualnih policah boste našli vse, kar potrebujete za popoln dopust, kjer ne sme manjkati osvežilna pijača, vse za piknik in brezskrbne trenutke na soncu.Spletni supermarket hitrinakup.com je s prevzemnimi mesti na voljo ob poti do najbolj priljubljenih turističnih destinacij. Ustavite se za kratek čas in prevzemite svoje nakupe na prevzemnih mestih pred trgovinami Tuš v Kopru, Kozini, Sežani, Ilirski Bistrici ali Kočevju.Če vas pot pelje na Gorenjsko, lahko nakupe prevzamete v Kranju, Mengšu ali Lescah, na poti proti Prekmurju se ustavite v Murski Soboti, Ljutomeru, na Ptuju. Prav tako vas bo pot mogoče vodila mimo Ljubljane, Maribora, Novega mesta, Celja ali katere od drugih 22 prevzemnih lokaci j, kjer lahko nakup enostavno prevzamete v svoj prtljažnik.