FOTO:Kako nastaja Ikea v Ljubljani

»Graditi smo začeli oktobra 2019. Kot vidite, dobro napredujemo,« na začetku posnetka, ki so ga medijem posredovali predstavniki Ikee, pove, vodja trga in trgovine Ikea Slovenija. V ozadju je videti stavbo, ki se od zunaj zdi že skoraj končana. Lachaert v videu poudarja, da skrbijo tudi za varnost zdravja delavcev, ki imajo dovolj zaščitne opreme in ohranjajo primerno medsebojno razdaljo. Večina tehničnih inštalacij je že vgrajenih. V notranjosti so še delovni stroji, a jasno je, da koronavirus gradnje ni ustavil.Gradnja Ikee v Sloveniji je pritegnila veliko pozornosti, ne le zato, ker Slovenci to pohištveno trgovino množično obiskujejo v tujini, pač pa tudi zato, ker Ikea obljublja številna delovna mesta. V Ljubljani deluje manjša ekipa zaposlenih, določen nov kader pa tudi že iščejo. Jasno je, da je oziroma bo povpraševanje med iskalci zaposlitve veliko.Že na družbenem omrežju linkedin, kjer imajo za območje Slovenije objavljena tri delovna mesta, je zanimanje veliko. Za dve od razpisanih delovnih mest je prek tega družbenega omrežja prijavljenih že več kot 150 ljudi, medtem ko je prijavo za tretje delovno mesto oddalo 60 posameznikov. Kot so nam aprila povedali v Ikei, bodo z množičnim zaposlovanjem začeli predvidoma pol leta pred odprtjem trgovine (načrtovano je za jesen), pričakujejo pa, da bo delo pri njih našlo okoli 300 ljudi.