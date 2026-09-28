Kako ohraniti izobražen mlad kader v zdravstveni negi

Ob tem, da je bilo ob vpisu v letošnje šolsko leto med devetošolci vnovič veliko zanimanje za nadaljevanje izobraževanja v zdravstvenih šolah, pa prvi rezultati nacionalnega raziskovalnega projekta Mladi v zdravstveni negi – Dejavniki pridobivanja in zadržanja mladih v poklicih zdravstvene nege v Sloveniji kažejo na resne izzive pri ohranjanju mladih kadrov v zdravstveni negi. Skoraj četrtina oziroma 24,9 odstotka mlajših od 35 let, ki so v zdravstvenih zavodih zaposleni v povprečju sedem let, namreč razmišlja o odhodu iz poklica zdravstvene nege.

Kar 35,5 odstotka mladih, zaposlenih v zdravstveni negi, pa namerava v roku enega leta zamenjati delodajalca, je pokazala raziskava, ki jo v okviru projekta izvaja Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin v sodelovanju z NIJZ in Zbornico zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zvezo strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornico – Zvezo). Ob tem se Slovenija sooča s podobnimi izzivi kot druge evropske države, saj pomanjkanje medicinskih sester predstavlja eno največjih kadrovskih težav v zdravstvu.