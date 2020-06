Kako oplemenititi svoje premoženje

Pozanimajte se o lastnostih zavarovanja

Vedeti je treba, kako bo varčevanje potekalo

Izberite namen varčevanja

Kakšne so možnosti



• Varčevanje za pokojnino: Varčevanje za pokojnino zastavimo tako, da določimo mesečni znesek varčevanja, strokovnjaki pa poskrbijo, da naše naložbe postajajo vse bolj varne, ko se bližamo upokojitvi. Nato se odločimo, ali želimo privarčevani znesek prejeti kot enkratno izplačilo ali ga želimo prejemati kot mesečni dodatek k pokojnini.

• Varčevanje za cilj, npr. nakup stanovanja: Če je naš cilj nakup stanovanja, si izberemo varčevalno dobo, na primer 20 let. Strokovnjaki nato našo naložbo plemenitijo v primernih skladih, ki izravnajo morebitna nihanja na trgu.

• Varčevanje po meri: Tretja možnost je, da polovico svojih prihrankov shranimo v varni naložbi brez tveganja, na katero ne vplivajo nihanja na kapitalskih trgih (na primer zadnje v času epidemije), za drugo polovico pa naložbene možnosti izberemo sami.

Kaj pa, če denar potrebujemo takoj

Z bonusom kar do 155 odstotkov letne premije

Življenje je namreč nepredvidljivo in nikoli ne vemo, kdaj bomo denar potrebovali; hkrati pa je ključno, da ga pametno vložimo kam, kjer se bo »obračal« oziroma s čimer bomo lahko ne le privarčevali, temveč svoje premoženje tudi povečali, namesto da se nam valja na bančnem računu in mu vrednost stagnira. Zato razmislimo o dolgoročnem varčevalnem načrtu. Zahtevne finančne cilje, kot so nakup avta, stanovanja, plačilo šolanja za otroka ali višja pokojnina, bomo namreč lažje uresničili, če bodo skrbno načrtovani.Med dolgoročnimi oblikami varčevanja je najpogostejše običajno varčevanje v pokojninskih ali vzajemnih skladih, ne smemo pa pozabiti na naložbena življenjska zavarovanja. Od datuma začetka veljavnosti zavarovanja ste namreč življenjsko zavarovani, poleg tega pa še varčujete in s tem zagotovite finančno varnost svoji družini. Z izbiro različnih naložb pa poskrbite, da se vaši prihranki kar najbolje plemenitijo.Preden sklenete dolgoletno varčevanje, se pozanimajte, ali lahko zavarovanje prilagodite, če se zgodi kaj nepredvidljivega, zaradi česar na primer ne bi več zmogli plačevati premije. Pomembni so tudi davki – če se odločite za vsaj desetletno naložbeno zavarovanje, ki pride v poštev za uresničevanje večjih finančnih ciljev, ne boste plačali davka na premijo v času vplačevanja. Davku se boste prav tako izognili, če se boste po desetih letih odločili za izplačilo.Ob dolgoročni naložbi je treba vedeti, kako bo varčevanje potekalo in kako se bodo prihranki plemenitili. Naložbeno zavarovanje MOJ ŽIVLJENJSKI BONUS zavarovalnice Generali nam omogoča zavarovalno zaščito za vse življenje (sredstva lahko ohranimo na naložbenem računu tudi po izteku dobe vplačevanja premije), poleg tega pa davčno ugodno nalaganje sredstev s paleto naložbenih možnosti. Pri tem zavarovanju sredstva investiramo mesečno, zavarovalnica pa naše varčevanje nagrajuje z dodatnimi pripisi bonusa, ki še poviša naše zbrano premoženje.Kdor ne tvega, ne pridobi – tudi v primeru naložbenih tveganj je tako. Več, kot smo pripravljeni tvegati, večji so lahko naši donosi. Izberimo vrsto naložbe, ki ustreza našim ciljem in času, ki ga želimo nameniti varčevanju. Upravljanje naše naložbe nato prevzamejo strokovnjaki. Glede na izbrani naložbeni cilj sredstva samodejno prehajajo med različnimi naložbami, da bi ustvarila optimalne donose. Tudi pri tem ni nobenih stroškov, ki so nujni pri prodaji drugih naložb, na primer delnic.Če se nam zgodi nekaj nepredvidenega in denar potrebujemo takoj, nam njegova nedostopnost lahko stisko le še poglobi. Zato je pomembno vedeti, da se na prihranke lahko zanesemo in jih dvignemo, če nas razmere v to prisilijo, in smo med varčevanjem brez skrbi.Zavarovanje MOJ ŽIVLJENJSKI BONUS omogoča, da lahko svoja sredstva dvignemo že po treh letih rednega plačevanja premije. Zaprosimo lahko za izplačilo predujma ali odkup. Predčasen odkup je sicer slaba rešitev, ker izgubite zavarovalno zaščito, hkrati pa vas drago stane, saj se pri odkupu obračunajo stroški in davek od prometa zavarovalnih poslov pred potekom prvih desetih let trajanja zavarovanja.Lahko pa se še dodatno zavarujemo – če na primer premije ne bi več mogli plačevati zaradi invalidnosti. V primeru popolne trajne invalidnosti bo namesto nas mesečno vplačevanje nadaljevala zavarovalnica, naša družina pa bo finančno varna tudi ob drugih hudih dogodkih.Ko je sredstev že veliko, je še toliko bolj dobrodošlo, da se pospešeno plemenitijo. Redno nalaganje oziroma vplačevanje premije se nam namreč lepo obrestuje.Zavarovalnica bo na naš naložbeni račun že po treh letih pripisala 15 odstotkov vrednosti dogovorjene premije tega leta. Pozneje pa bomo bonuse prejemali po zaključku določenega leta (po 6., 9., 12., 15., 17., 19., 21., 23. in 25. letu) trajanja zavarovanja, pri čemer bomo po 15. letu pridobili celo 20 % letne premije.Pripis pomeni, da smo bili med trajanjem zavarovanja skupno nagrajeni z bonusom do kar 155 odstotkov letne premije in prav toliko dodatnega premoženja pridobili na svoj naložbeni račun.