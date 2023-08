Kako otroku razložiti – »o tistem«?

V nadaljevanju preberite:

Polona Malovrh se je s Tinkaro Srnovršnik pogovarjala o spolnosti in mladostnikih, o vprašanjih, ki ji jih postavljajo, o tem, kako pornografija izkrivlja podobo spolnosti ter kako naj se starši o tej temi pogovorijo z otroki ali najstniki.

Stroka omenja deset korakov, kako začeti z otrokom pogovor o spolnosti. Za tako občutljivo temo otrok potrebuje sproščeno in zaupno okolje brez motečih dejavnikov, v katerem se bo počutil udobno. Starši naj se pripravijo, da bodo strpno in razumevajoče poslušali, koliko otrok že ve ali zgolj sluti o spolnosti. Ne glede na to, kakšni so njegovi trenutni pogledi na »življenjske skrivnosti«, in ne glede na vprašanja se mora počutiti razumljenega in sprejetega. Prilagodite svoj jezik njegovi starosti in razvojni stopnji, svetuje stroka. Kar pomeni, da se mora človek izražati preprosto, a natančno, ter poiskati izraze, primerne za otrokovo razumevanje. Na vprašanje, kje torej začeti, stroka odgovarja, da pri osnovah, se pravi pri bistvenih razlikah med dečki in deklicami ter pri razlikah v delovanju njihovih teles. Temu lahko sledi pojasnjevanje o tem, kaj je puberteta in kakšne spremembe povzroči v telesu.