Kako pogosto v smeti odvržete še uporabno hrano?

Vzroki za zavrženo hrano so različni

Kaj lahko naredi vsak posameznik

Ste vedeli, da tudi v trgovinah SPAR in INTERSPAR skrbijo za zmanjševanje količine zavržene hrane? Z rednim spremljanjem prodaje omogočajo optimalno naročanje in s tem minimalna vračila hrane.

Z izdelki, ki se bližajo izteku roka uporabe, ravnajo skrbno in jim že nekaj dni prej znižajo cene .

. V projektu Donirana hrana že nekaj let sodelujejo z dobrodelno organizacijo Zveza Lions klubov, distrikt 129 – Slovenija. Izdelke, ki so ob koncu dneva ostali neprodani in so varni za uživanje (običajno je to v trgovini pripravljena hrana, zelenjava, pakirana in konzervirana živila), pripravijo za predajo dobrodelni organizaciji, ki živila ob zaključku dneva prevzame, odpelje in razdeli med pomoči potrebne.

Zmanjševanje količine zavržene hrane se začne pri nakupovanju

Kako shranjevati hrano doma, da čim dlje ostane sveža

Kako lahko skuhamo več iz manj in posledično manj tudi zavržemo

Marko za vas pripravlja navdihujoče video recepte, v katerih nazorno pokaže in razloži, kako porabiti živila, da se izognete nepotrebnim odpadkom. Pri tem uporablja neobičajne kose in sestavine – olupke, ostanke, odrezane dele neatraktivne zelenjave, suh kruh, zmešane testenine ... Kot vrhunski kuharski mojster je poln idej, recepte pa predstavi na način, da vas kar takoj zamika, da bi jih preizkusili še sami.

Slovenci zavržemo ogromno hrane – povprečno vsak izmed nas kar 68 kg na leto.* Polovica odpadne hrane je iz gospodinjstev, večini pa bi se lahko izognili s spremenjenim odnosom, načrtovanjem in premislekom. Kaj lahko naredi vsak izmed nas, da to statistiko popravimo?Vzemite si minuto in premislite: koliko hrane ste zavrgli v tem tednu in zakaj? Bi se temu lahko izognili? Povprečnokar pomeni skoraj 20 dekagramov hrane dnevno (približno toliko tehtajo).Eden pomembnejših vzrokov za tako veliko količino zavržene hrane je zagotovo dejstvo, da o tem niti ne razmišljamo. Pri tem pa običajno spregledamo še dvoje: za pridelavo hrane, ki smo jo zavrgli, je bilo porabljenih precej naravnih virov (npr. vode), metanje hrane v smeti pa tudi za našo denarnico ni dobro.Večino hrane zavržemo predvsem zato, ker• obrokov• skuhamo preveč,• se v trgovino odpravimo• ne premislimo, kako bomoodprte oziroma načete sestavine,• živila nepravilno• nismo več prepričani o(rok uporabe, predolgo odprto ipd.),• živilo na pogled(recimo obtolčena jabolka, porjavele banane).Včasih se res zgodi, da spregledamo kakšen rok uporabe ali pa na kuhinjskem pultu pozabimo tetrapak mleka, ki se čez noč skisa. Vseeno pa se lahkotako, da se nakupovanju, shranjevanju in kuhanju hrane aktivno posvetimo. Več kotkoličine zavržene hrane (52 odstotkov) namreč proizvedejo, gostinstvo in strežba hrane približno 30 odstotkov, distribucija in trgovina z živili desetino ter proizvodnja 8 odstotkov.Prvo napako običajno naredimo že pri nakupovanju, ker ga ne načrtujemo ali pa se v trgovino odpravimo s praznim želodcem in velikimi očmi. Zato najprej začnite načrtovati, kjer predvidite tudi porabo hrane od prejšnjega dne, ne pozabite pa upoštevati tudi morebitnih obiskov restavracij. Nato izdelajte, poleg tega pa upoštevajte še naslednje nasvete:• dobro, da vidite, katera hrana je že doma (ta hrana naj bo na jedilniku prva na vrsti);• na nakupovalni listek vključitesestavin (npr. namesto bučke napišite 4 majhne bučke);kupujte v manjših količinah in se ponje raje odpravite sproti ali pa jih ustrezno pripravite in zamrznite (vsa sveža zelišča lahko narežete in skupaj z oljčnim oljem zamrznete v pladnju za ledene kocke – tako bodo vedno pri roki, ko jih boste potrebovali);• samisadje in zelenjavo, kot je želite; v večjih pakiranjih izbirajte živila, ki se ne pokvarijo hitro (čebulo, krompir, jabolka, korenje ipd.).Prvo in najpomembnejše pravilo pa, kot rečeno, ostaja podrobno in natančno– tako obrokov kot nakupov.Da nam hrana ne bo ostajala in se kvarila v domačem hladilniku in shrambi, sledite nekaj preprostim ukrepom.Za začetek(nastavljen naj bo na temperaturo med 0 in 4 °C):• določite dan v tednu, ko boste pregledali hladilnik in načrtovali, kaj je treba najprej porabiti, da se ne pokvari;• določite tudi dan, ko se pojedo le ostanki kuhane hrane;• nahladilnika naj bo shranjena hrana, ki je obstojna dlje;in na vrhu hladilnika, kjer je temperatura najvišja, shranjujte najmanj občutljiva živila (sokove, mezge, omake, ostanke že pripravljenih obrokov ...);za sadje in zelenjavo je najhladneje, zato tja pospravite meso, ribe in morske sadeže;• ko presežke hrane zamrznete, na embalažo napišite, da se izognete dvomom;• določite časovni interval, kdaj bostezamrzovalnik (odvisno od velikosti) – tako boste v redne obroke aktivneje vključevali tudi zamrznjeno hrano, kar pomeni, da je boste manj kupovali in tudi manj zavrgli.Posvetite pa se tudi urejanjuin kuhinjskega pulta:• preglejte rok uporabe in živila z najkrajšim rokom postavite na najbolj dostopno in vidno mesto;• banane, avokado, paradižnik, breskve in hruške obvezno ločite od krompirja, jabolk, zelene listnate zelenjave, jagodičevja in paprik (ta živila povzročajo hitrejše dozorevanje prvih);– zamrznite, vložite, fermentirajte, vkuhajte, posušite. Metod, kako hrano shraniti za dlje časa, je veliko;• pozabite na popolnost in uporabite tudi(obtolčeno jabolko je včasih še boljše od popolnega).Prišli smo še do najtežjega dela, ki pa je obenem tudi. Kuhanje brez ostankov in kuhanje z nenavadnimi sestavinami ni nemogoče in ni težko! V Sparu Slovenija so se z namenom, da bi javnost ozavestili o problemu zavržene hrane in vas spodbudili h gospodarnejšemu ravnanju s hrano, povezali z. Skupaj so pripravili zanimivo spletno serijo videov z naslovom Video za v smeti, ki jih lahko spremljate na FB profilu Spar Slovenija in portalu Hrana ne sodi v smeti . Zakaj video za v smeti? Ker je bolje, da tam pristane video kot pa hrana iz hladilnika.Vas zanima, kaj je Marko Pavčnik pripravil iz starega, suhega kruha? Vrhunske, ki jih lahko porabite na različne načine. Kako jih pripraviti in kako jih porabiti, si oglejte v videu za v smeti.Poleg tega je Marko pripravil šeiz različnih vrst testenin,, ki je mala skrivnost vseh pravih kuharjev, pripravlja pa še veliko drugega. Spremljajte ga tudi vi,za zmanjševanje količine zavržene hrane pa preberite na strani Hrana ne sodi v smeti . S skupnimi močmi nam bo uspelo popraviti nezavidljivo statistiko.*Vir statističnih podatkov o količini zavržene hrane v Sloveniji: SURS. Podatki veljajo za leto 2018.