Kako pomembno je vedeti, da na cesti nismo sami?

S prometno varnostjo bomo lahko zadovoljni šele, ko na naših cestah ne bo nihče več izgubil življenja, pravi Vesna Marinko, v.d. direktorica AVP. Foto Arhiv AVP

Agencija želi poskrbeti za še boljšo vidnost otrok na cesti in njihovo večjo varnost, zato smo za letošnji prvi šolski dan pripravili prav posebno akcijo s sloganom Varno v šolo, katere osrednji simbol so rumeni baloni, ki bodo voznike opozarjali na navzočnost otrok.

Karikatura: Marko Kočevar

Z namenom, da bi se starejši vozniki in voznice na cesti čim dlje počutili varne in da bi čim dlje ostali mobilni, nadaljujemo projekt Sožitje, s katerim izvajamo usposabljanja po vsej Sloveniji. Jeseni začenjamo novo sezono, tako se bo septembra in oktobra zvrstilo kar devet delavnic.

Kako pomembno je zavedanje, da na cesti nismo sami? Zaradi nekaterih kazalnikov, na podlagi katerih je pričakovati, da se utegne stanje varnosti cestnega prometa do konca leta v primerjavi z letom prej poslabšati, se je agencija za varnost prometa na začetku junija (takoj po prihodu Vesne Marinko na položaj v. d. direktorice) poleg izvajanja nacionalnih preventivnih akcij lotila povezovalnih aktivnosti, akcij ter strokovnega posveta o varnosti cestnega prometa.S katerimi akcijami agencija v zadnjem času pospešeno ozavešča udeležence v prometu, da se na cesti pravilno in bolj človeško vedejo? Kaj je na splošno in poleti, ko so ceste polne turistov, še posebej pomembno?V sodelovanju s policijo, avto-moto zvezo, zavodoma Varna pot in Vozim, združenjem DrogArt, zvezo moto klubov in zvezo združenj šoferjev in avtomehanikov smo junija začeli izvajati skupno akcijo #VarnoVPoletje, ki je prvič v zgodovini povezala ključne deležnike prometne varnosti. V dveh mesecih smo bili navzoči na več deset preventivnih dogodkih po vsej Sloveniji, ki so bili namenjeni tudi najbolj ranljivim skupinam udeležencev v prometu.Skupaj z zavodom Reševalni pas in Darsom smo pripravili akcijo gasilcev, reševalcev in policistov z namenom ozaveščanja voznikov o pravilnem razvrščanju ob zastojih. V Zgornjem Posočju in Savinjski dolini, kjer se je stanje prometne varnosti v tem letu najbolj poslabšalo, smo organizirali strokovna sestanka o varnosti na državnih in lokalnih cestah. Namen srečanj je bil tudi dogovor o aktivnostih za večjo varnost cestnega prometa. Tako so bile v Posočju pred dnevi že postavljene silhuete policistov, ki opozarjajo voznike na nevarnosti na cesti, predvsem pa jih spodbujajo, da zmanjšajo hitrost vožnje.Že deveto leto zapored smo z javnim razpisom podelili prikazovalnike hitrosti »Vi vozite« v brezplačen desetmesečni najem 30 občinam. S prikazovalniki hitrosti želimo spodbuditi voznike k strpnejši in bolj umirjeni vožnji ter tako prispevati k večji varnosti vseh. Uporaba prikazovalnikov hitrosti je nujna predvsem v naseljih, zlasti pa v okolici domov za starejše, bolnišnic, šol, vrtcev in igrišč, kjer je treba zagotoviti dosledno upoštevanje hitrosti.Kako pomembno je, da smo kot vozniki še bolj pozorni na ranljivejše skupine, otroke, starejše, invalide? Agencija želi poskrbeti za še boljšo vidnost otrok na cesti in njihovo večjo varnost, zato smo za letošnji prvi šolski dan pripravili prav posebno akcijo s sloganom Varno v šolo, katere osrednji simbol so rumeni baloni, ki bodo voznike opozarjali na navzočnost otrok.Z namenom, da bi se starejši vozniki in voznice na cesti čim dlje počutili varne in da bi čim dlje ostali mobilni, nadaljujemo projekt Sožitje, s katerim izvajamo usposabljanja po vsej Sloveniji. Jeseni začenjamo novo sezono, tako se bo septembra in oktobra zvrstilo kar devet delavnic.Naši cilji so povezovanje, spodbujanje vsakega posameznika h kritičnemu premisleku in odgovornemu ravnanju ter spodbujanje vseh udeležencev v prometu k strpni vozniški kulturi. Kajti s prometno varnostjo bomo lahko zadovoljni šele, ko na naših cestah ne bo nihče več izgubil življenja.