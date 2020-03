Kako poslujejo trgovci in kaj morajo vedeti potrošniki

Obratovalni čas Mercatorjevih trgovin za zdaj ostaja nespremenjen. Se pa razmere spreminjajo iz ure v uro Foto: Blaž Samec

V Mercatorju urejajo koridorje za kupce v večjih nakupovalnih centrih. Foto Jože Suhadolnik

Ljubljana - »Upoštevamo navodila oziroma ukrepe države. Mercatorjeve trgovine so odprte, v trgovinah M - Tehnika pa so odprti samo oddelki vrt in kmetijstvo, kar je del vladne odredbe.« Tako so na vprašanja o poslovanju trgovin znotraj večjih trgovskih centrov odgovorili v največjem trgovcu pri nas.Iztok Verdnik, tiskovni predstavnik Mercatorja je o novem obratovalnem času Mercatorjevih trgovin pojasnil: »Obratovalni čas trgovin še ni spremenjen, seveda pa se razmere spreminjajo praktično iz ure v uro. Mercator bo seveda poskrbel za obveščanje kupcev.« Ob tem je posebej izpostavil, da je dodatna težava ukrep, po katerem ni zagotovljenega varstva za otroke zaposlenih v Mercatorju, še posebej otrok do 13. leta. Težava za njihove zaposlene pa se jeveda tudi ukinitev javnega prometa.Glede varnosti je Verdnik pojasnil, da zaposleni v Mercatorju uporabljajo maske. Na vhode so že pred časom namestili plastične rokavice za vse kupce, že dober teden redno razkužujejo delovne površine in opremo. Minuli teden so spremenili tudi uporabo samopostrežbe pri pekovskem pecivu (tako imenovani "bake-off"), kar pomeni, da so zdaj vsi ti izdelki pakirani.»Urejamo koridorje za kupce v večjih nakupovalnih centrih. Varnostne ukrepe bomo še razširjali, seveda, če bodo potrebni. Moramo pa posebej poudariti, da naši zaposleni v operativi delajo z izrednimi napori, zato velja posebna zahvala! Zahvaljujemo se tudi vsem kupcem, ki upoštevajo vse preventivne ukrepe, ki veljajo v Sloveniji. Hkrati jih pozivamo, naj si ne delajo nepotrebnih prevelikih zalog, ker te niso potrebne. Zalog imamo namreč dovolj, « še dodajajo v Mercatorju.Na odgovore drugih trgovcev (Tuš, Spar Slovenija, Supernova..) še čakamo.