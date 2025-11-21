Kako postati digitalni nomad v Sloveniji

Slovenija z današnjim dnem tujcem, ki v naši državi delajo na daljavo, omogoča pridobitev statusa digitalnega nomada in s tem dovoljenja za začasno prebivanje. Dovoljenje je po noveli zakona o tujcih mogoče izdati za največ eno leto in ga ni mogoče takoj podaljšati. V Sloveniji smo sicer že doslej imeli digitalne nomade, vendar njihovo število ravno zaradi neurejenega statusa ni bilo znano.

Status digitalnega nomada lahko pridobi tujec, ki ni državljan Evropske unije oziroma članice Evropskega gospodarskega prostora in je zaposlen pri delodajalcu zunaj Slovenije, pri čemer delo opravlja na daljavo prek komunikacijske tehnologije.

»Ključno je torej, da gre za tujca, ki ni vključen na trg dela v Sloveniji. To posledično pomeni, da zanj ne veljajo zahteve, povezane s trgom dela, na primer ne potrebuje soglasja, ki ga sicer izda zavod za zaposlovanje,« pojasnjujejo na ministrstvu za notranje zadeve.

Mobilni tujci

Za pridobitev statusa bodo ti tujci morali prošnjo za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje za digitalnega nomada vložiti pri diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v tujini, če pa v Sloveniji že zakonito prebivajo, lahko vložijo prošnjo tudi na upravni enoti. Dovoljenje za začasno prebivanje za digitalnega nomada se lahko izda za čas trajanja zaposlitve oziroma za obdobje do enega leta, ki ga ni mogoče podaljšati.

Na ministrstvu dodajajo, da gre »za kategorijo tujcev, ki je izrazito mobilna in v posamezni državi prebiva le določeno krajše časovno obdobje (na primer za čas poletne sezone). Tujec bo lahko ponovno zaprosil za dovoljenje za začasno prebivanje za digitalnega nomada po šestih mesecih od poteka veljavnosti prejšnjega dovoljenja. Če pa se bo digitalni nomad odločil, da želi nadaljevati prebivanje v Sloveniji – na primer ker se želi v Sloveniji zaposliti –, pa bo lahko kadarkoli v času veljavnosti dovoljenja za začasno prebivanje za digitalnega nomada zaprosil za izdajo nadaljnjega dovoljenja za začasno prebivanje z drugačnim namenom prebivanja.«

40 do 50 milijonov digitalnih nomadov je že po svetu

Digitalni nomadi bodo morali dokazati tudi višino zadostnih sredstev za preživljanje. Po zakonu mora imeti tujec zadostna sredstva za preživljanje mesečno najmanj v višini dvakratnika povprečne letne neto plače v Sloveniji. To trenutno znaša dobrih 3100 evrov. Tujec izpolnjevanje pogoja dokazuje z vsemi viri sredstev, kot velja za vse druge kategorije tujcev.

Možnost združevanja družin

Posebnost dovoljenja za začasno prebivanje za digitalnega nomada je ugodnejša ureditev pravice do združitve družine, saj digitalni nomadi lahko združujejo družinske člane takoj oziroma brez omejitev glede dolžine tujčevega prebivanja v Sloveniji in veljavnosti njegovega dovoljenja. Vlada je status digitalnih nomadov uredila v skladu s strategijo Digitalna Slovenija 2030, pri čemer pa zaostaja za državami v regiji, ki imajo to že urejeno. Hrvaška je vizum za digitalne nomade na primer uvedla že leta 2021 in ga marca letos raztegnila na največ tri leta.

Dr. Valentina Franca s fakultete za upravo na ljubljanski univerzi je za Delo pojasnila, da izkušnje tujih držav in izsledki raziskav kažejo, da digitalni nomadi prinašajo ekonomske koristi, kot sta najem prostorov v času nizke turistične sezone in potrošnja vsega, kar potrebujejo za življenje v državi izbora, del prostega časa pa namenjajo tudi obisku turističnih znamenitosti. Vendar zgolj zakonskih status po njenem mnenju ne bo dovolj.

»Če pa bi jih želeli res privabiti, bo treba bolj stopiti v akcijo: jasne informacije, kako administrativno živeti v Sloveniji, zlasti za državljane zunaj EU – od vizuma do najema bivalnih prostorov kakor tudi možnosti najema ali deljenja pisarn, možnosti povezovanja z drugimi digitalnimi nomadi in lokalnimi prebivalci, zagotavljanje zdravstvene oskrbe – seveda za plačilo oziroma z zavarovanjem in podobno,« je dodala.

Po svetu se namreč razvijajo prave nomadske skupnosti. Po ocenah različnih virov je po svetu že od 40 do 50 milijonov digitalnih nomadov, njihovo število naj bi do leta 2030 doseglo kar 60 milijonov.