Kako pravilno izpolniti vse tri glasovnice na lokalnih volitvah (VIDEO)

Volivci bodo v nedeljo, 15. novembra, odločali, kdo bo v prihodnjem štiriletnem mandatu vodil občine in sprejemal odločitve v občinskih oziroma mestnih svetih. Slovenija ima 212 občin, od tega je 12 mestnih. Poleg županov in občinskih oziroma mestnih svetnikov bodo tam, kjer so takšni organi ustanovljeni, izbirali tudi člane krajevnih in vaških svetov ter četrtnih skupnosti.

Volivec praviloma prejme glasovnico za župana in glasovnico za občinski oziroma mestni svet. Tam, kjer volijo še svet krajevne, vaške ali četrtne skupnosti, pa prejme tudi tovrstno glasovnico. V Ljubljani, denimo, volivci prejmejo tri glasovnice: za župana, mestni svet MOL in svet četrtne skupnosti. V občinah z zagotovljenim posebnim predstavništvom italijanske ali madžarske narodne skupnosti oziroma romske skupnosti pa volivci na dodatni glasovnici izbirajo še svojega predstavnika v občinskem svetu.

Na glasovnici za župana volivec obkroži zaporedno številko pred imenom enega kandidata. Za zmago v prvem krogu mora kandidat dobiti več kot polovico vseh veljavnih glasov. Ne zadošča, da prejme največ glasov med kandidati, če njegov delež ne preseže 50 odstotkov.

Pri izračunu se upoštevajo veljavni glasovi za župana, ne število vseh volilnih upravičencev ali vse oddane glasovnice. Neveljavne glasovnice se v to osnovo ne vštevajo. Če je veljavnih glasov, denimo, tisoč, kandidat za izvolitev potrebuje najmanj 501 glas.

V drugem krogu ni volitev v občinski svet

Če noben županski kandidat ne dobi več kot polovice veljavnih glasov, se kandidata z največ glasovi pomerita v drugem krogu, ki bo 29. novembra. Drugi krog se nanaša na volitve župana, zato volitev v občinski svet ne ponavljajo.

Pri volitvah občinskega sveta je način glasovanja odvisen od števila svetnikov. V občinah, kjer svet šteje od sedem do enajst članov, velja večinski sistem: volivec izbira posamezne kandidate. Obkroži lahko največ toliko kandidatov, kolikor se jih voli v njegovi volilni enoti, lahko pa tudi manj. Dovoljeno število je navedeno na glasovnici.

V občinah z dvanajstimi ali več svetniki velja proporcionalni sistem, pri katerem volivec izbira med listami kandidatov. Obkroži zaporedno številko ene liste. Če želi posameznemu kandidatu z izbrane liste dati prednost pri izvolitvi, lahko odda še preferenčni glas: v predvideni prostor ob listi vpiše kandidatovo zaporedno številko. Preferenčni glas pa ni obvezen in ga lahko nameni samo enemu kandidatu z izbrane liste.

Pri glasovanju za svete krajevnih in vaških skupnosti se uporabljajo pravila večinskih volitev. Za svete četrtnih skupnosti se smiselno uporabljajo pravila za občinske svete. Volivec naj zato pred izpolnjevanjem prebere navodilo na vsaki glasovnici: ponekod izbira posamezne kandidate, drugod pa listo.

Za župane 614 kandidatk in kandidatov

Na letošnjih lokalnih volitvah se v 212 slovenskih občinah za županske položaje poteguje 614 kandidatk in kandidatov, leta 2022 pa jih je bilo 618. Število se je tako zmanjšalo za štiri kandidate oziroma za 0,6 odstotka. Večji upad je pri kandidaturah za občinske in mestne svete. Za svetniška mesta letos kandidira 18.016 ljudi, pred štirimi leti jih je bilo 18.671. To pomeni 655 kandidatov oziroma 3,5 odstotka manj.

Po podatkih DVK je največ kandidatov za župana v Ljubljani, in sicer kar 15. Sledita Maribor in Koper s po desetimi, nato Idrija z osmimi kandidati. V Kranju, Velenju, Divači, Domžalah, Izoli, Kranjski Gori, Moravčah, Radovljici in Slovenskih Konjicah se za župansko mesto poteguje po sedem kandidatov. Med občinami brez mestnega statusa ima največ kandidatov Idrija, in sicer osem.

Kdo lahko glasuje po pošti? Na lokalnih volitvah lahko po pošti v Sloveniji glasujejo določene skupine volivcev. To so osebe v priporu ali zavodu za prestajanje kazni, bolniki v bolnišnicah, stanovalci socialnovarstvenih zavodov za institucionalno varstvo (denimo domov za starejše) in invalidi, ki predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida. Za glasovanje 15. novembra so morali o tej nameri že do srede, 4. novembra, obvestiti občinsko volilno komisijo. Za nepredvidene okoliščine pa velja dodatni rok: volivci, ki jim je bila po 4. novembru nepredvideno odvzeta prostost ali so bili nepredvideno sprejeti v bolnišnico ali institucionalno varstvo ali pa so prejeli odločbo o invalidnosti, so lahko vlogo z ustreznim dokazilom oddali še včeraj, v ponedeljek, 9. novembra. Na lokalnih volitvah glasovanje po pošti iz tujine ni mogoče, prav tako ne glasovanje na slovenskih diplomatsko-konzularnih predstavništvih. Kdor zaradi bolezni ne more na volišče, pa lahko zaprosi za glasovanje na domu pred volilnim odborom. To je ločen način glasovanja, za katerega mora občinsko volilno komisijo obvestiti do srede, 11. novembra.

Na volišče z osebnim dokumentom

Na volišču volilni odbor najprej preveri volivčevo identiteto in vpis v volilni imenik. Volivec naj s seboj prinese osebni dokument. Priporočljivo je imeti tudi obvestilo o volišču, ki volilnemu odboru olajša iskanje v volilnem imeniku, vendar lahko glasujete tudi brez tega. Po podpisu v imenik volivec prevzame glasovnice, jih izpolni za zaslonom, prepogne in odda v ustrezno volilno skrinjico. Glasovanje je osebno in tajno; ob nejasnostih glede postopka lahko za pojasnilo zaprosi volilni odbor.

Vsaka glasovnica pomeni samostojno izbiro. Glas za županskega kandidata se ne prenese na njegovo stranko ali listo v občinskem svetu. Volivec lahko podpre županskega kandidata enega predlagatelja, za občinski svet izbere drugo listo, za svet svoje krajevne oziroma četrtne skupnosti pa se odloči drugače.

Predčasno glasovanje

Volivci, ki bodo na volilno nedeljo odsotni, lahko glasujejo predčasno. Za predčasno glasovanje so predvideni 10., 11. in 12. november 2026, vendar ga vse občine ne organizirajo vse tri dni. Posamezne dneve in lokacijo določi občinska volilna komisija, volišče pa je odprto med 7. in 19. uro. Točen termin in naslov zato pred odhodom preverite na spletni strani svoje občine. V Ljubljani predčasno glasovanje poteka na Gospodarskem razstavišču, in sicer od danes do četrtka, 12. novembra.