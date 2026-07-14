Kako predčasno v pokoj? Zanimanja vse več, pogoji pa letos drugačni

Že od leta 2020 narašča število ljudi, ki se odločajo za dokup zavarovalne dobe. Tako delavci kot upokojenci lahko namreč v skladu z zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju za izpolnitev pogojev ali za ugodnejšo odmero pokojnine dokupijo leta zavarovalne dobe. Prilivi s tega naslova so se v šestih letih povečali za približno šestkrat, od leta 2024 do 2025 pa za kar 40 odstotkov.

Tudi to področje se je z uveljavitvijo novega zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) z začetkom letošnjega leta nekoliko spremenilo. Medtem ko je bilo prejšnja leta mogoče dokupiti pet let zavarovalne dobe, je od začetka letošnjega leta mogoče dokupiti le še tri leta, vendar pa kupcu ni več treba dokazovati dejanskega trajanja obdobja, ki ga želi dokupiti.