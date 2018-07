Kako »presenetljivo«: Slovenci najraje letujemo na Hrvaškem

​14,1 milijona potnikov je bilo v železniškem prevozu prepeljanih v Sloveniji leta 2015.



Na Hrvaškem v prvem polletju več turistov in nočitev

Ljubljana –​ Kje najraje in najpogosteje letujemo Slovenci? Statistični urad RS je objavil nekaj podatkov o tem, kakšni turisti smo in v katerih državah najraje preživljamo poletne počitnice. Podatki niso preveč presenetljivi – prebivalci Slovenije največ turističnih prenočitev ustvarimo na Hrvaškem. Leta 2016 so tam našteli 7,1 milijona naših prenočitev. Druga ciljna država, v kateri so radi letovali Slovenci, je bila Italija. Leta 2016 smo tam ustvarili 800.000 prenočitev, so sporočili s STAT.In kakšna je obratna zgodba? Iz katerih držav so turisti, ki najraje letujejo v deželi na sončni strani Alp? Prednjačijo Italijani, sledijo jim Avstrijci in Nemci. Prvi so pred dvema letoma ustvarili 1,1 milijona prenočitev, Avstrijci 0,8 milijona in prav toliko Nemci.Statistični urad se je posvetil še količini ulovljenih rib in organizmov v letu 2016. Slovenija je bila po količini ulovljenih morskih bitij triindvajseta oziroma zadnja med državami članicami, ki imajo morje.Največ rib in morskih organizmov ulovijo v Španiji, tam so ulovili 860.000 ton žive teže, na drugo mesto se je uvrstila Velika Britanija s 700.000 tonami žive teže, Slovenija je, kot rečeno, zasedla 23. mesto. Ribiči so nalovili 146 ton žive teže.Hrvaško je v prvih šestih mesecih sicer obiskalo 6,4 milijona turistov, ki so ustvarili 25,4 milijona nočitev. Prihodov turistov je bilo na letni ravni 12 odstotkov več, nočitev pa deset odstotkov več, je danes objavila hrvaška turistična skupnost (HTZ). Največ nočitev so ustvarili nemški gostje, sledijo Slovenci in Avstrijci.Nemški gostje so v prvem polletju ustvarili 5,1 milijona nočitev, sledijo turisti iz Avstrije in Slovenije s po 2,3 milijona nočitev ter britanski in poljski turisti, ki so ustvarili 1,4 in 1,3 milijone nočitev.Kot so izpostavili v HTZ, je bilo domačih gostov približno 900.000, kar je deset odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Obenem so domači gostje ustvarili 2,8 milijona nočitev, kar na letni ravni predstavlja 11-odstotno rast.Tudi v prvem polletju je vodilno hrvaško območje Istra, v kateri je bilo ustvarjenih 7,4 milijona nočitev, sledijo območja Splita in Reke. Med mesti so bili za turiste najbolj zanimivi Dubrovnik, Rovinj, Zagreb, Poreč in Split.Največ nočitev je bilo v hotelih (9,2 milijona) ter v zasebnih namestitvah (6,5 milijona) in kampih (4,6 milijona), so še navedli v HTZ.