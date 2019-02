Kako prodati nepremičnino tujcu in kdo vam pri tem lahko pomaga

Foto: Slovenia estates

Ljudje se odločajo za nakup nepremičnin in tudi za gradnjo stanovanjskih hiš. Nakup nepremičnine je med varnejšimi naložbami, zato je v zadnjem času trg zelo aktiven. Vedno več ljudi razmišlja, da bi denar naložili v nepremičnino in jo potem kratkoročno oddajali. V nepremičninski agenciji Slovenia estates se večji del povpraševanja nanaša na investitorje, ki se za to naložbeno priložnost odločajo predvsem zaradi manjšega tveganja kot pri drugih. Njihovi kupci so predvsem tujci. Ti lahko v Sloveniji pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah pod določenimi pogoji. Izjema so državljani EU, za katere omejitev ni.V zadnjih letih je Slovenija postala izjemno prepoznavna in vsako leto nas obišče več turistov. Naša državica je zelo dobro pozicionirana in je dobro izhodišče za dnevne izlete, pa tudi potovanja. Imamo vse, morje in gore ter kratke razdalje, ki za tujce v večini niso ovira. Med njimi je velikokrat kdo, ki opazi, da je kakovost življenja tukaj izjemno visoka, drugi pa poudarjajo predvsem vidik varnosti. Ker o Sloveniji ne vedo veliko, so jim v nepremičninski agenciji Slovenia estates v pomoč pri raznih informacijah, kot so na splošno informacije o življenju tukaj, kako do nepremičnine, če niso državljani EU, kako lahko postanejo rezidenti naše države, ustanovitev podjetja, odprtje bančnega računa, informacije o šolah itd. Z njimi so od začetka do konca in postanejo njihovi dolgoročni poslovni partnerji. Z nekaterimi sklenejo celo prijateljstva. Z njimi sodelujejo in se trudijo, da njihova storitev temelji predvsem na kakovosti in vzpostavitvi dolgoročnega poslovnega sodelovanja. Ker naše države in zakonodaje ne poznajo, jih potrebujejo, da jim pomagajo do nepremičnine in informacij, kako lahko tukaj začnejo novo življenje oz. kako njihova nepremičnina postane investicija. Veliko se jih odloči tudi za prenovo in kasneje za upravljanje teh nepremičnin. Ker tukaj ne poznajo izvajalcev in je težko voditi te projekte iz tujine, jim seveda pomagajo tudi s tem. Za to skrbi njihova strokovno usposobljena ekipa.Njihova storitev ponuja vse informacije, dejansko izvedbo in pozneje tudi upravljanje teh nepremičnin. Prav tako sodijo zraven tudi storitve, ki se zdijo del vsakdana, pa vendar jih je treba zagotoviti (računovodstvo, čiščenje, hišniška opravila itd.).S stranko najprej komunicirajo po telefonu in e-pošti. Ko jih obiščejo, imajo v večini tri dni časa, da jim pokažejo ustrezne nepremičnine. Torej stranko morajo spoznati zelo hitro, saj nimajo na voljo veliko časa, da bi jim razkazali vse. Če se stranka odloči, pa poskrbijo še za formalni del, ki tudi zahteva svoj čas. Seveda strank ne priganjajo, saj jim želijo zagotoviti nepozabno izkušnjo.Za stranke agencije Slovenia estates poskrbijo od prvega, spoznavnega trenutka do trenutka, ko tukaj začnejo življenje oz. imajo v Sloveniji nepremičnino, ki je njihova naložba.