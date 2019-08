Kako ravnamo z zdravili, ko smo na počitnicah in potovanju?

V počitniško oziroma potovalno lekarno poleg osnovnih sredstev za prvo pomoč, izdelkov za zaščito pred soncem in pred piki žuželk ter za odpravljanje težav po piku ali ožigu sodijo še izdelki za preprečevanje ali odpravljanje blažjih zdravstvenih težav, pravi Nina Pisk. Foto: Uroš Hočevar

Nina Pisk: »Bolniki naj pred odhodom na dopust ne pozabijo na zdravila, ki jim jih je predpisal zdravnik. Pravočasno naj si jih zagotovijo ustrezno količino. To še zlasti velja za bolnike, ki imajo predpisanih več zdravil in od različnih zdravnikov ali imajo zdravila predpisana na obnovljive recepte.«

Kako pomembno je, da zdravila uživamo po navodilih, pri čemer poleti verjetno popijemo še več vode? V poletnih mesecih navadno popijemo več tekočine, česar se morajo zavedati zlasti bolniki, ki jim je zdravnik predpisal omejeno dnevno količino zaužite tekočine. Pri tem naj upoštevajo tudi tekočino, s katero zaužijejo zdravila. Po drugi strani je poleti pogost pojav izsušenost telesa (dehidracija), ki prav tako vpliva na delovanje nekaterih zdravil in nastop neželenih učinkov. O tem naj se bolnik posvetuje z zdravnikom ali farmacevtom. Opozoriti velja še na priporočene ukrepe, kadar zdravilo v kombinaciji s soncem lahko povzroči preobčutljivost kože.Česa poleg predpisanih zdravil ne smemo pozabiti, ko gremo na počitnice, kaj naj bo še v osebni potovalni lekarni? Pri pripravi te upoštevamo starost in zdravstveno stanje dopustnika, način in trajanje potovanja, kraj, kamor potuje, razvitost tamkajšnje zdravstvene službe in dostopnost medicinske oskrbe. V počitniško oziroma potovalno lekarno poleg osnovnih sredstev za prvo pomoč, izdelkov za zaščito pred soncem in pred piki žuželk ter za odpravljanje težav po piku ali ožigu sodijo še izdelki za preprečevanje ali odpravljanje blažjih zdravstvenih težav. To so izdelki za lajšanje težav pri potovalni bolezni, rehidracijske soli za nadomeščanje izgubljenih soli in tekočine, zdravila za lajšanje driske in za odpravljanje zaprtja, zdravila za blažitev težav pri alergiji, zdravila za znižanje povišane telesne temperature in za odpravo bolečine, glavobola in zobobola ter zdravila za lajšanje želodčnih težav. Za vsako zdravilo se je treba s farmacevtom ali zdravnikom posvetovati o pravilni uporabi. Če kupujete zdravila v tujini, svetujemo nakup pri farmacevtu v lekarni.Kako pomembno je, da imamo pri zdravilih in njihovem shranjevanju red tudi na počitnicah in na poti? Bolniki naj pred odhodom na dopust ne pozabijo na zdravila, ki jim jih je predpisal zdravnik. Pravočasno naj si jih zagotovijo ustrezno količino. To še zlasti velja za bolnike, ki imajo predpisanih več zdravil in od različnih zdravnikov ali imajo zdravila predpisana na obnovljive recepte. Vsa zdravila in druge izdelke v počitniški lekarni je najbolje hraniti na enem mestu, na primer v posebni torbici ali škatli, ki ne prepušča svetlobe in vlage in ni dosegljiva otrokom. Svetujemo, da naj bo počitniška lekarna del osebne prtljage. Pri vseh zdravilih že pred odhodom preverimo rok uporabnosti. Zdravila naj bodo shranjena v originalni ovojnini, skupaj s priloženim navodilom za uporabo. Tako ohranimo vsakodnevno rutino in preprečimo napake pri jemanju zdravil.V primeru vprašanj, povezanih z zdravilom, bolnik osnovne informacije lahko prebere tudi v priloženem navodilu. Upoštevati je treba predpisano temperaturo shranjevanja, ki praviloma ne sme presegati 25 °C. Nekatera zdravila zahtevajo posebne razmere, na primer inzulin in nekatera biološka zdravila. Podatek, ali smemo imeti zdravilo pred uporabo shranjeno zunaj predpisanega območja, na primer zunaj hladilnika, in koliko časa, je naveden v priloženem navodilu. Za ta nasvet naj bolnik vpraša tudi v lekarni.