FOTO:Kako ravnati, da ne postanemo žrtev prevare na bankomatu?

, specialist za plačilne storitve Združenje bank Slovenije odgovarja na G+ vprašanje, kaj je treba upoštevati pri uporabi bankomata, kdo nam lahko pomaga pri težavah z nakomatom, kaj narediti, ko nam bankomat ne izplača zahtevane gotovine?Kaj je treba upoštevati pri uporabi bankomata? Zaradi vsakodnevne rabe bankomatov in plačilnih kartic se je nujno seznaniti s pravili, kako jih uporabljamo varno. Varnost bankomata ni odvisna od tega, kateri banki pripada, saj banke in hranilnice, da bi preprečile zlorabe, kolikor je mogoče skrbijo za fizično in tehnično varovanje bankomatov.Po čem ugotovimo, da je z bankomatom nekaj narobe oziroma da je prirejen za goljufije? Ni odveč, da za varnost poskrbimo sami in plačilno kartico uporabljamo na bankomatih, ki stojijo na obiskanih in dobro osvetljenih mestih. Nekateri bankomati so nameščeni v zaprtih prostorih, pri čemer je morda treba vrata odpreti s plačilno kartico. V takem primeru velja, da za odpiranje vrat nikoli ni treba vnesti številke pin. Če na vratih vendarle opazite napravo za vnos pina, o tem nemudoma obvestite katerokoli banko ali hranilnico.Če na bankomatu zaznate kaj nenavadnega v videzu ali spremembe v delovanju (na primer plačilno kartico težje vstavite v režo ali je ta neobičajna, na bankomatu opazite nenavadne naprave, kamera je postavljena na neobičajno mesto), dviga in drugih storitev ne opravite in o sumljivem bankomatu čim prej obvestite banko, hranilnico ali policijo na številko 113. Če posumite, da je v režo bankomata vstavljena ovira, počakajte tam, dokler na kraj dogodka ne pride interventna služba banke oziroma policija. Če se to zgodi v tujini, obvestite policijo in ravnajte po njihovem nasvetu.Kdo nam pri težavah z bankomatom lahko pomaga? Pri uporabi bankomata ne sprejemajte pomoči ali navodil mimoidočega, četudi se predstavi kot bančni delavec. Pomoč poiščite v banki ali pri nekom, ki mu zaupate. Če se zgodi, da vam bančni avtomat ne vrne plačilne kartice in zahteva ponoven vnos pina, tega ne storite, pač pa takoj obvestite banko ali policijo. Velja tudi, da pri vnosu pina z obema rokama zastrite tipkovnico, saj boste tako preprečili morebitno snemanje vaše številke. Če čakajoči za vami stoji preblizu, ga prosite, naj se odmakne.Kdaj bankomat zadrži kartico? Kolikokrat se lahko zmotimo, ko vtipkamo pin, enkrat, dvakrat, trikrat? Pri vnosu pina se lahko dvakrat zmotite, pri tretjem poskusu bo bankomat kartico zadržal. Če vam bankomat zaradi kakršnegakoli razloga kartico zadrži, o tem obvestite svojo banko ali pokličite telefonsko številko, navedeno na nalepki na bankomatu. Kartica bo v tem primeru samodejno vrnjena v vašo matično poslovalnico.Zakaj bankomat zadrži kartico, tudi če pravilno vpišemo pin? Če vam bankomat kljub odobritvi ne izplača gotovine, najprej preverite stanje na svojem računu oziroma na mobilnem telefonu poglejte, ali ste prejeli sporočilo o dvigu gotovine, če ste uporabnik storitve varnostni SMS. Če je stanje na računu nespremenjeno in je bila torej storitev neuspešna oziroma prekinjena, se je to najverjetneje zgodilo zaradi bankomata v okvari ali pomanjkanja gotovine v njem. Če ugotovite, da se je stanje na računu spremenilo oziroma je bil želeni znesek odobren, ne pa tudi izplačan, o dogodku nemudoma obvestite svojo banko ali hranilnico.Na kaj moramo biti pozorni, ko dvigujemo denar na bankomatu v tujini? Kadar potujete v tujino, je dobro razpolagati z več plačilnimi karticami različnih mednarodnih kartičnih sistemov. Pred potovanjem preverite veljavnost kartic in razpoložljive limite. V svoji banki se pozanimajte tudi o morebitnih omejitvah poslovanja s plačilnimi karticami v državah, kamor potujete. Za uporabo bankomatov v tujini pa veljajo enaka varnostna priporočila kot pri nas.