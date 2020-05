Kako razširjen je koronavirus, bodo pokazali izsledki nacionalne raziskave

Aktualno dogajanje glede pandemije novega koronavirusa doma in po svetu spremljamo TUKAJ.

Na današnji dopoldanski novinarski konferenci glede aktualnega dogajanja, povezanega z epidemijo novega koronavirusa, bodo predstavili rezultate nacionalne raziskave o razširjenosti covida-19. Izsledki raziskave bodo predvidoma podlaga za nadaljnje sproščanje vladnih ukrepov za zajezitev virusa. V nacionalno raziskavo o razširjenosti covida-19 je bilo vključenih 1368 oseb (povabili so jih 3000, a je več kot polovica zavrnila sodelovanje). Raziskavo so začeli 20. aprila, predstojnik inštituta za mikrobiologijo in vodja raziskavepa je potrdil, da so v raziskavi ekipe na domu obiskale osebe in jim odvzele vzorce – bris nosnega dela žrela, v katerem so preverjali akutno okužbo z novim koronavirusom, in vzorec krvi za dokazovanje protiteles, s čimer so ugotavljali, ali je oseba bolezen že prebolela.Po doslej objavljenih podatkih so v raziskavi na podlagi odvzetih brisov dokazali eno novo okužbo, in sicer 25. aprila. Eni osebi, pri kateri je bil test v raziskavi pozitiven, pa je bila okužba diagnosticirana že pred enim mesecem.Vodja svetovalne skupine v okviru ministrstva za zdravjeje izjavila, da si lahko Slovenija z 18. majem obeta nov sklop rahljanja ukrepov (kot je odprtje večjih trgovin in postopno sproščanje turizma), če se bo v raziskavi pokazala relativno nizka razširjenost virusa. Razglasitev konca epidemije, je poudarila, ni odvisna od ugotovitev raziskave.