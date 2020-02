Kako razvrstimo termalne vode, kako pomembne so pri zdravljenju?

Termalne vode imajo navadno višjo temperaturo, v zdravstvene namene se uporabljajo običajno pri temperaturi 33 stopinj, pojasnjuje prof. dr. Zmago Turk. Foto Osebni arhiv

Termalna voda se uporablja v medicinske namene zaradi svoje temperature, vzgona in pritiska, ki ga doživlja človeško telo v vodnem okolju.



Izvajanje vaj v medicinske namene je v vodnem okolju dosti lažje in se prilagodi zdravstvenemu stanju bolnika.

Termalne vode razvrstimo tako po nastanku kakor po temperaturi. Po temperaturi jih delimo na, te imajo od 20 do 30 stopinj Celzija,, do 38 stopinj, in, nad 38 stopinj Celzija.Po nastanku pa jih delimo na, to so tiste, ki padejo z neba, pronicajo v globino in se pozneje vračajo kot izvir, in, ki izvirajo iz zemeljskih globin, verjetno soin imajoo.V zadnjem stoletju poznamo, te so nastale v globinah skupaj s fosili, kot so nafta, plini in sedimenti. Pri iskanju tega vira energije so našli vodo visokih temperatur ter z veliko kemičnimi in fosilnimi ostanki. To vodo, ki jo v zdraviliščih običajno imenujejo, je treba nujno kemično predelati in odstraniti nekatere sestavine.Besedaizvira iz besed balneo in logos, to je torej. Obsega skupek metod zdravljenja in rehabilitacije s pomočjo naravnih zdravilnih dejavnikov oziroma termalnih mineralnih voda na izviru ali vrtini.Običajno so se na teh izvirih skozi stoletja razvili najprej kopališča in pozneje medicinski centri, ki v svojih programih zdravljenja in preventive uporabljajo naravni dejavnik – termalno vodo. Termalne vode imajo navadno višjo temperaturo, v zdravstvene namene se uporabljajo običajno pri temperaturi. Nekatere imajo na izviru tudi okoli 50 stopinj, zato je treba tako vodo prilagoditi uporabi v termalne namene. Prav tako jo je treba higiensko pripraviti v zdravilne namene. Termalno vodo lahko uporabljamo v različnih oblikah, kotse uporablja vzaradi. Izvajanje vaj v medicinske namene je v vodnem okolju dosti lažje in se prilagodi zdravstvenemu stanju bolnika. Še vedno je vprašljiva balneološka reakcija termalnih voda, kar pomeni biokemične sestavine posamezne termalne vode na človeški organizem, predvsem absorpcijo mikroelementov in drugih kemičnih sestavin, ki so v termalnih vodah.Termalne vode v posameznih izvirih se razlikujejo po temperaturi, kemičnih sestavinah in mehaničnih vplivih.Za uporabo termalnih voda kot naravnega dejavnika je pomembno predvsem. Učinki so zvišana temperatura v posameznih tkivih, širitev krvnih žil, izboljšanje cirkulacije, protibolečinsko delovanje in zmanjšanje mišične tenzije, sedacija bolnika, zvišana aktivnost lokalnega metabolizma, povečana transudacija tkivnih elementov, stimulacija imunskega sistema, zlasti pa občutek sproščenosti, zato termalne vode izkoriščamo zlasti pri revmatičnih obolenjih, zunajsklepnem revmatizmu ter ortopedskih obolenjih predvsem degenerativnega značaja po ortopedskih in travmatoloških operacijah.