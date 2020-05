Kako se bodo odločili v SMC?

Andraž Teršek. FOTO: Uroš Hočevar

Ljubljana – Predsednik republike Borut Pahor bo za mesto ustavnega sodnika, ki se bo izpraznilo 14. julija, prihodnji teden opravil še en krog pogovorov z vodji poslanskih skupin. Doslej javno ti še nobenemu od sedmih kandidatov niso zagotovili vsaj 46 poslanskih glasov, a sklepati je, da bi jih lahko dobila tako vrhovna sodnicakot profesor na primorski univerziBarbaro Zobec na ustavnem sodišču želi videti SDS, lahko pa bi jo podprli tudi v NSi in Desusu, ki običajno sledi izbiri predsednika republike. V SMC včeraj še niso sprejeli odločitve, a verjetno si prav njihov odgovor želi slišati še predsednik republike. Vodja poslanske skupineje po posvetu pri njem povedala le, da bi si želeli žensko kandidatko, a da bi želeli tudi večji nabor kandidatk.Celotna opozicija pa je bolj naklonjena Andražu Teršku, javno so mu podporo napovedali v LMŠ, SD, Levici in SNS. Včeraj so tudi v SAB dejali, da so pripravljeni razmisliti o podpori Teršku. Sogovorniki pričakujejo, da bi ga lahko podprli tudi v NSi in Desusu, če bi ga predsednik republike predlagal v imenovanje. Če bi predlagal Zobčevo in Terška, bi se koalicijske stranke znašle v dilemi, ali bodo upoštevale voljo SDS.Spomnimo, da je predsednik republike pred dvema letoma, ko so v SMC predlagali, v SDS pa– obema se je nasmihala zadostna podpora – v imenovanje predlagal koalicijsko izbiro. Predlog kandidature bo predsednik republike, kot so sporočili iz njegovega urada, posredoval v državni zbor predvidoma v času, ki bo omogočil izvolitev sodnika ustavnega sodišča na junijskem zasedanju parlamenta.