Kako se bodo zvrstili koprski prometni projekti

»Rekonstruirana Šmarska cesta bi v veliki meri nadomestila predrago in za okolje škodljivo hitro cesto Koper-Dragonja,« menijo v Civilni iniciativi Šalara, Škocjan, Triban in Bošamarin. Projekt, za katerega je država že zagotovila denar, zamuja pet let, je poudarila njihova predstavnica Jasna Arko. Na Darsu in koprski občini so zagotovili, da načrtovanje obnove poteka po načrtu, a se bojijo, da to ne bo rešilo težav s tranzitnim prometom, ki predvsem poleti hromi Koper.

V civilni iniciativi trdijo, da dokler sami niso začeli opozarjati na zamudo pri obnovi Šmarske ceste, tega projekta sploh nihče ni omenjal. »Stara Šmarska cesta je bila poleti, zlasti za vodstvo Mestne občine Koper, priložnost za opozarjanje na prometne zamaške, medtem ko so namenoma molčali o tem projektu, njegovih koristih in nedopustni zamudi. Navajali so le, da bi bila rešitev nova hitra cesta,« je kritična Arkova. »Nismo proti hitri cesti, smo pa prepričani, da jo je mogoče brez škode zamakniti globoko v zaledje in ohraniti zdrav razvoj, življenje in kmetijsko pridelavo v somestju Šalara, primestju Škocjan, kmetijski kompleks Pradisjol in Vanganelsko dolino ter ohraniti vas Bertoki,« nadaljuje.

Gradnja bi lahko stekla prihodnje leto

Projekt rekonstrukcije vsebuje razširitev Šmarske ceste s preureditvijo dveh krožišč in izgradnjo dveh ločenih pasov za tranzit ter navezavo na hitro cesto. Z ministrstva za infrastrukturo so prejeli informacijo, da je v izdelavi projektna dokumentacija za izvedbo gradnje, ki bo predvidoma nared konec letošnjega leta. Ob pripravi sprememb proračuna za prihodnje leto bi bilo treba zagotoviti denar za ta namen. V začetku leta 2024 bi lahko izvedli razpis za izvajalca gradbenih del in po koncu poletne sezone leta 2024 začeli gradnjo. Po njihovih informacijah bi za tri kilometre hitre ceste država namenila 12 milijonov evrov, na koprski občini pa so dejali, da je bil projekt leta 2018 ovrednoten na 26 milijonov evrov.

Arkova je prepričana, da bi bilo šele po obnovitvi Šmarske ceste smiselno izvesti prometno študijo, ki bi analizirala prometne obremenitve na območju Kopra ter šele nato oceniti, ali je potrebna izgradnja hitre ceste Koper-Dragonja. »Od Darsa, ki je odgovoren za prvi odsek, pričakujemo, da bo upošteval rok, ki je že opredeljen in da ne bo več drugih zamud,« se je še zavzela predstavnica civilne iniciative.

Rešitve bodo prilagodili novim razmeram

Marjan Koler, ki v Darsu skrbi za stike z javnostmi, pa je dejal, da trenutno čakajo na analizo sprememb prometnih tokov po vstopu Hrvaške v Schengen, ki jo bo prihodnji mesec predstavilo ministrstvo za naravne vire in prostor. Letošnje poletje se je pokazalo, da je pritok vozil s smeri Hrvaške bistveno močnejši kot v preteklosti, kar utegne zahtevati prilagojene rešitve.

Na koprski občini poudarjajo, da so se v načrtovanje rekonstrukcije Šmarske ceste, ki je sicer v domeni države, vključili prav z željo postopek izvedbe naložbe pospešiti, zato navedbe civilne iniciative ne držijo. Tako so med drugim naročili idejno zasnovo projekta, aktivno odkupujejo zemljišča, ki jih investitor potrebuje za izvedbo del, pridobili pa so tudi več prometnih študij, iz katerih jasno izhaja, da je rekonstrukcija Šmarske ceste le del rešitve za problem tranzitnega prometa v občini. "Čeprav so bile te študije sicer narejene še v času pred vstopom Republike Hrvaške v schengensko območje in niso predvidele sedanjih zgostitev prometa na relaciji Koper-Dragonja, ugotavljajo, da zgolj ukrepi na Šmarski cesti ne bodo zadostni za obvladovanje tranzitnega prometa," poudarjajo. Na občini kljub temu pričakujejo, da bo časovnica obveljala.