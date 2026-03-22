Kako se delijo sedeži, kam gredo glasovi strank, ki ne presežejo praga?

Kakšen volilni sistem imamo v Sloveniji, na kakšen način in na podlagi katerih meril so poslanci dejansko izvoljeni v državni zbor in kaj se zgodi z glasovi strank, ki ne presežejo štiriodstotnega volilnega praga za vstop v parlament, kdo si jih »razdeli«? Odgovarjamo na pogosta vprašanja pred slehernimi volitvami v Državni zbor Republike Slovenije.

Volilni sistem za državni zbor v Sloveniji se morda zdi zapleten, toda gre za dosledno zasnovan model proporcionalne zastopanosti. Njegovo izhodišče je preprosto: politične stranke naj bi v parlamentu dobile približno tolikšen delež sedežev, kolikor glasov prejmejo na volitvah. V nadaljevanju sledi podroben in analitičen odgovor na vprašanje, ali to drži tudi »na terenu«.