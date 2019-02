Kako se izogniti čakalnim vrstam na upravni enoti

Upravna enota Ljubljana je po številu prebivalcev s stalnim prebivališčem na območju MOL največja upravna enota v državi. Skoraj pol milijona strank dokumente ureja prav na sedežu sektorja za upravne notranje zadeve na Tobačni ulici. Vendar pa lahko državljani osebne dokumente in druge upravne zadeve uredijo tudi na krajevnih uradih, na območju UE Ljubljana jih je kar šest.



Kako obremenjeni so zaposleni na upravni enoti Ljubljana, predvsem na Tobačni ulici, se je pokazalo novembra lani. Takrat so s stavko javnost opozorili, da morajo zaradi gneče na okencih uradniki svoj delovnik krepko podaljšati, hkrati pa jim dodatnih ur v obliki nadur niso plačali. Stavko so po nekaj dneh zamrznili za nedoločen čas, takratnega načelnika ljubljanske upravne enote Lovra Lončarja je na položaju kot vršilec dolžnosti zamenjal Bojan Bunc.



Na sedežu sektorja za upravne notranje zadeve na Tobačni ulici državljani urejajo predvsem osebne dokumente, kot so osebne izkaznice, potni listi, vozniška dovoljenja, pa tudi drugo dokumentacijo, kot je denimo sprememba stalnega prebivališča ali pa potrdilo o državljanstvu …



Po Bunčevih besedah so imeli lani na Tobačni v obravnavi več kot pol milijona upravnih zadev in drugih upravnih nalog (natančneje 503.373) oziroma za 6,9 odstotka več kot leto prej, ko so obravnavali 469.129 zadev. Natančni podatki o delu UE Ljubljana bodo znani prihodnji mesec, ko bodo objavili letno poročilo za minulo leto. Najkrajše čakalne vrste na Tobačni so v dopoldanskem času, za urejanje dokumentov pa stranke največ časa porabijo v popoldanskem času po 16. uri.

Kakšna je gneča dopoldne in popoldne

Ali to drži, smo se prepričali tudi sami. Uradne ure na Tobačni so vsak dan od 8.–18. ure, v sredo do 19., ob petkih pa le do 14. Po podatkih, objavljenih na spletni strani ljubljanske upravne enote, je bilo na Tobačni včeraj dopoldne (ob 11.45) največ čakajočih pred okenci za potne liste, osebne izkaznice in vozniška dovoljenja, kjer je čakalo 23 strank, pred okenci za tujce pa 18 strank.



Včerajšnja popoldanska slika (ob 16.35) je bila drugačna: največ čakajočih je bilo na oddelku za tujce, kjer izdajajo dovoljenja za prebivanje in potrdila o prijavi bivanja za državljane EU. Pred okenci je čakalo 45 strank, na okencih za izdajo osebnih dokumentov pa 18.

Po dokumente raje v torek ali četrtek

Najbolj obremenjeni dnevi so ponedeljek, sreda in petek, najmanj pa torek in četrtek, pravijo na UE Ljubljana. Bralec nas je opozoril, da je pred dnevi zaradi gneče na Tobačni vlogo za novi osebni dokument uredil kar na krajevnem uradu v Medvodah. »Tam je bilo zelo malo strank, dokumentacijo pa sem uredil v nekaj minutah,« je povedal bralec.



Če torej ne želite izgubljati časa s čakanjem na Tobačni, lahko osebne dokumente ali druge dokumente uredite v šestih krajevnih uradih, in sicer v Medvodah, Notranjih Goricah, Dobrovi, na Škofljici, Igu in v Velikih Laščah. »Ocenjujemo, da so stranke seznanjene, kje lahko podajo kakšno vlogo. Uradne ure in storitve, ki jih stranke lahko uredijo na krajevnih uradih, so objavljene na spletnih straneh ljubljanske upravne enote, prav tako informacije o čakalnem času na Tobačni ulici,« pravi Bojan Bunc.



Pred dnevi je minister za javno upravo Rudi Medved med drugim zatrdil, da krajevnih uradov ne bodo ukinili in da bodo upravnim enotam pomagali pri ureditvi razmer, nastalih zaradi centralizacije informatike. Drugi ukrep, s katerim bodo razbremenili zaposlene na upravnih enotah in državljanom omogočili hitrejše odločanje o njihovih vlogah, pa je, kot pravi minister Medved, uvedba črtnih kod na vročilnicah.

Aprila bo poteklo največ osebnih izkaznic

V zadnjih mesecih je bilo na Tobačni največ čakajočih na oddelku za tujce, število čakajočih se povečuje tudi na področju izdaje osebnih dokumentov, pravi Bunc. Letos na UE Ljubljana pričakujejo, da bo poteklo 36.785 osebnih izkaznic, 13.815 potnih listin ter 15.000 vozniških dovoljenj.



»Glede na dejansko število izdanih dokumentov v minulem letu pa pričakujemo menjavo 42.670 osebnih izkaznic, 16.072 potnih listov in 44.553 vozniških dovoljenj,« ocenjuje Bunc. Pri izdaji dokumentov so čakalne vrste pred okenci običajno najdaljše pred prazniki in šolskimi počitnicami, zaradi poteka veljavnosti osebnih izkaznic pa letos pričakujejo, da bodo čakalne vrste še daljše že od aprila.