Kako se izogniti zlorabam z lažnimi SMS-sporočili?

Kakšne vrste prevar in zlorab plačilnih kartic se dogajajo v zadnjem času? Na začetku leta je bilo v javnosti mogoče zaslediti informacije o lažnih SMS-sporočilih v imenu banke, s katerimi so prevaranti poskušali od prejemnikov sporočila pridobiti varnostne elemente, s katerimi bi nato lahko vstopili v njihovo elektronsko banko. Prevaranti so z lažnim SMS-obvestilom prejemnike pozivali h kliku na škodljivo spletno povezavo, navedeno v sporočilu, in k posodobitvi osebnih podatkov v spletnem obrazcu. Če je prejemnik povezavo odprl, je bil preusmerjen na lažno spletno banko, ki je bila v resnici namenjena pridobivanju varnostnih elementov za vstop v pravo spletno banko.Kako ravnati, ko prejmemo lažno SMS-sporočilo v imenu banke ali ko po e-pošti dobimo obvestilo o transakciji, ki je nismo opravili? Ko so se pojavili taki poskusi prevare, so banke in hranilnice nemudoma obvestile javnost ter svoje stranke, da gre za poskus prevare, saj banke teh podatkov od strank nikoli ne pridobivajo s kratkim telefonskim sporočilom. Vsem prejemnikom tovrstnih sporočil so svetovali, da sporočilo nemudoma zbrišejo oziroma da ne odpirajo povezave v njem. Če so kljub vsemu povezavo odprli in vpisali zahtevane podatke, pa so jih pozvali, naj o tem nemudoma obvestijo svojo banko, ki bo blokirala uporabo spletne banke.Kako naj ravnajo uporabniki kartic, ki niso najbolj vešči uporabe e-bančnih storitev? Banke in hranilnice, članice Združenja bank Slovenije, so z namenom preprečevanja prevar pripravile temeljna pravila varne uporabe plačilnih kartic. Objavljena so na spletni strani združenja (www.zbs-giz.si) in tako na voljo vsem uporabnikom plačilnih kartic, da se seznanijo, kako varno uporabljati kartico pri plačevanju na prodajnih mestih in spletnem nakupovanju, vsebujejo pa tudi napotek o varni uporabi kartic na potovanju.Posebej poudarjamo, da so številka plačilne kartice in drugi z njo povezani podatki (veljavnost kartice ter CVV oziroma CVC, to je trimestna številka na zadnji strani kartice) zaupni in edinstveni, zato jih ne razkrivajte nikomur, tudi če vas povpraša po njih. Prav tako nikoli ne dovolite, da vam kdorkoli pomaga pri vnosu PIN-številke v postopku plačevanja ali da jo celo vnese namesto vas. Pozorni bodite tudi, da oseba, ki vam zaračunava blago ali storitev, plačilno kartico na POS-terminalu uporabi samo enkrat. Prav tako priporočamo, da natančno preverjate vse izpiske prometa in jih primerjate s potrdili o nakupih.Pri spletnem nakupovanju se morate zavedati, da ste s poslovanjem prek interneta izpostavljeni varnostnim tveganjem, ki pa se jim s poznavanjem varnega poslovanja lahko izognete. Prek spletnih strani plačujte le ponudnikom, za katere veste, da so verodostojni, varni in imajo zagotovljeno varnostno zaščito na svojih spletnih straneh. Varni spletni trgovci običajno uporabljajo varnostne standarde 3-D Secure, ki jih prepoznate po logotipu »MasterCard SecureCode«, »Mastercard ID Check« ali »Verified by Visa« oziroma »Visa Secure«.Obenem morate obvezno poskrbeti, da je naprava, na kateri opravljate spletni nakup, ustrezno zaščitena pred zlonamerno programsko opremo. Za spletno plačevanje prav tako odsvetujemo uporabo javno dostopnih točk (knjižnice, kavarne) ali osebnega računalnika, ki ni vaš oziroma nad katerim nimate nadzora.Ali je smiselno, da imamo na kartici, s katero plačujemo prek interneta, e-storitve, v e-trgovini (potovanja, letalske vozovnice, hotel, različni nakupi), omejeno vsoto denarja? Kot opcijo za varnejše nakupovanje blaga in storitev prek interneta imajo nekatere banke v ponudbi predplačniško kartico, ki ni vezana na osebni račun. Na predplačniško kartico uporabnik naloži določen znesek in ga nato uporablja za vse nakupe, tudi spletne. Zaradi takojšnje bremenitve ob plačilu ali dvigu stanja na kartici ne more prekoračiti oziroma lahko porabi le toliko denarja, kolikor ga je naložil na kartico.Pri uporabi plačilnih kartic bi še posebej poudarili smiselnost prejemanja varnostnih SMS-sporočil, ki jih omogočajo banke in hranilnice in s katerimi stranke obveščajo o plačilih in dvigih gotovine na bančnem avtomatu. Tako vas bo v primeru, da plačilne kartice niste uporabili, varnostno SMS-obvestilo opozorilo, da se z vašo kartico dogaja nekaj nenavadnega. V tem primeru takoj obvestite svojo banko ali hranilnico, kjer bodo izvedli ustrezne ukrepe za preprečitev morebitne zlorabe kartice.Sicer pa vsem uporabnikom kartic, še posebej tistim, ki niso najbolj vešči e-bančnih storitev, priporočamo, da se seznanijo s temeljnimi pravili varne uporabe plačilnih kartic in da pri uporabi kartic upoštevajo vse varnostne napotke, saj lahko za svojo varnost največ naredimo sami.