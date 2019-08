Kako se je nekoč živelo

Velenje – Na Velenjskem gradu bodo danes (ob 18. uri) pripravili pogovorni večer z naslovom Kako se je na Velenjskem gradu živelo nekoč?. V zgodovinskih virih je bil grad prvič omenjen leta 1270.



Spomine na Velenjski grad, kakršen je bil v obdobju, ko so bila v njem še stanovanja, bo z obiskovalci delila nekdanja prebivalka gradu Tea Devin, rojena Fidej, ki se je v grajskih sobanah tudi rodila, so zapisali v napovedniku. Kot najmlajši otrok rudarske družine se je na gradu rodila kmalu po drugi svetovni vojni. Na pogovornem večeru bo govorila o svojih najzgodnejših spominih na življenje v gradu in tudi o svojih spominih na čas, ko je Velenje postajalo mesto.



Med drugim bo lahko iz prve roke povedala, kako je bilo, ko je pred šestdesetimi leti nastal velenjski občinski praznik. In to že zato, ker se »dobro spomni 20. septembra 1959, dne, ki je postal občinski praznik, saj je bila ena izmed nastopajočih na slavnostnem odprtju novega mestnega središča«. Devinova je kot defektologinja 22 let delala v velenjski osnovni šoli s prilagojenim programom, današnjem centru za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje.

V gradu je tudi muzej slovenskih premogovnikov

Velenjski grad je eden najlepše ohranjenih gradov v Sloveniji. V zgodovinskih virih je bil prvič omenjen leta 1270. Prvi lastniki in graditelji so bili gospodje Kunšperški, sledili so jim njihovi sorodniki gospodje Ptujski, nato je prešel v last družine Liechtensteinskih. Potem je pogosto menjaval lastnike. Zadnji, grof Coronnini-Kromberg, ga je uporabljal le kot poletno rezidenco do leta 1943, ko so ga po kapitulaciji Italije Nemci kot italijanskega državljana izgnali iz Velenja. Po drugi svetovni vojni je grad postal splošno družbeno premoženje. V njem so uredili stanovanja, pred 62 leti je velenjski premogovnik tam ustanovil muzej slovenskih premogovnikov. Postopoma so v njem začeli urejati prve zbirke.

Dogodek na Velenjskem gradu se bo začel danes ob 18. uri, vstop je prost.