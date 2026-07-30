Kako se med vročinskim valom okopati in preživeti

Na urejenih kopališčih obiskovalcem lahko pomagajo usposobljeni reševalci, če je treba, v času velike vročine pa se močno poveča gneča tudi na območjih, ki so za kopanje sicer primerna, a niso urejena kopališča in na njih ni reševalcev. Največje tveganje, tudi za dobre plavalce, so reke, kjer mnogi podcenijo moč toka in potem v paničnem boju hitro izgubljajo energijo, s katero bi ob mirnem odzivanju zlahka zlezli na breg nižje ob strugi, opozarja učitelj plavanja in reševalec iz vode Aleks Koštomaj. Popolnoma prenovljeno kopališče v Domžalah, ki je za obiskovalce odprto šele tri tedne vsak dan med šesto in 22. uro, bo med novim vročinskim valom, v katerem se bo prihodnje dni kuhala Slovenija, povsem polno. Na treh bazenih in kopališki ploščadi bo večji del dneva tudi do tisoč ...