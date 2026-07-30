Kako se med vročinskim valom okopati in preživeti

Povečan obisk neurejenih kopališč močno poveča možnost utopitev. Kopanje v rekah je zahtevno tudi za dobre plavalce.
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Reševalec iz vode Aleks Koštomaj opozarja, da je boj proti moči deroče reke v večini primerov za plavalca vnaprej izgubljen. Bolj modro se je prepustiti toku. Fotografije Leon Vidic
Na urejenih kopališčih obiskovalcem lahko pomagajo usposobljeni reševalci, če je treba, v času velike vročine pa se močno poveča gneča tudi na območjih, ki so za kopanje sicer primerna, a niso urejena kopališča in na njih ni reševalcev.
Največje tveganje, tudi za dobre plavalce, so reke, kjer mnogi podcenijo moč toka in potem v paničnem boju hitro izgubljajo energijo, s katero bi ob mirnem odzivanju zlahka zlezli na breg nižje ob strugi, opozarja učitelj plavanja in reševalec iz vode Aleks Koštomaj.
Popolnoma prenovljeno kopališče v Domžalah, ki je za obiskovalce odprto šele tri tedne vsak dan med šesto in 22. uro, bo med novim vročinskim valom, v katerem se bo prihodnje dni kuhala Slovenija, povsem polno. Na treh bazenih in kopališki ploščadi bo večji del dneva tudi do tisoč ...
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