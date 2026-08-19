Sup ni igrača: varnostna pravila, ki se jih morate držati na morju in jezerih

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    19. 8. 2026 | 11:00
    19. 8. 2026 | 12:21
    7:34
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    Slovenijo je minuli konec tedna pretresla novica o tragični nesreči moškega, ki je utonil med plovbo s supom na Bohinjskem jezeru. Pri tem se je verjetno kdo vprašal, kako je pri nas sploh urejena plovba s supi, zato smo se obrnili na nekaj pristojnih, ki bi znali to pojasniti, saj je tovrstnih desk za stoječe veslanje v zadnjem času vedno več tako na morju kot na sladkih vodah. Splošno rabo voda v Sloveniji ureja zakon o vodah, ki med drugim določa splošno rabo voda za plovbo in druge bistvene informacije, priporočljive za vse, ki so redni uporabniki voda, pojasnjujejo pri izkušenih prodajalcih supov in druge opreme za vodne športe Bananaway iz Ljubljane. Poleg zakona o vodah pogoje plovbe določajo tudi drugi pravni akti, predpisi za plovbo po vodah pa se razlikujejo glede na to, ali ...
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    Delov poslovni center

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    Šport

    NogometKolesarstvoTourKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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