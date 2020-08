Kako se obnašati na cestah v vročih mesecih in ob vročih voznikih?

Na kaj morajo biti pozorni vozniki v poletnih mesecih, ko so bistveno bolj obremenjeni zaradi večje gostote prometa, gneče, poleg teh pa še vročine, neviht, toče ...?

»Vedno, ko nameravamo sesti za krmilo svojega jeklenega konjička, se je treba osredotočiti na varen in miren prihod na cilj, « svetuje Mitja Jeseničnik, inštruktor varne vožnje pri AMZS.



Kaj svetujete voznikom, ki se v vročih poletnih dneh odpravijo na dolge vožnje, tudi večurne: kako pogosto se je treba ustaviti in se odpočiti?

Kako naj se vozniki, mladi in odrasli, naučijo biti strpni med dolgo potjo na dopust v poletni vročini?

Pozornost voznika pri vožnji ne bi smela nihati glede na razpoloženje, vreme in druge okoliščine. Vedno, ko nameravamo sesti za krmilo svojega jeklenega konjička, se je treba osredotočiti na varen in miren prihod na cilj.Da bomo na poti res sproščeni in uživali, moramo pred odhodom, zlasti na daljšo pot, preveriti brezhibnost vozila (to naj bo redno servisirano, svetujemo preventiven servisni pregled – v servisnih centrih AMZS naši mehaniki pregledajo 16 kontrolnih točk, tak pregled pa je za člane AMZS brezplačen).Preglejmo pnevmatike, ob dežju priporočamo izjemno pazljivo vožnjo, izogibajmo se večjim hitrostim (nad 100 km/h) in povečajmo varnostno razdaljo. Zelo pomembna je tudi preglednost iz vozila.Ta bo ob dežju ustrezna le, če bodo brisalci temeljito čistili sprednje in zadnje steklo.Predvsem pa bodimo pripravljeni na morebitne zastoje. Poskušajmo se jim izogniti z izbiro manj obremenjenih cest in/ali z ustreznim časovnim načrtovanjem poti. Hkrati poskusimo ostati mirni, razumevajoči in pozorni.Spremljajmo promet za sabo, da bomo pravočasno opazili morebitno intervencijsko vozilo in mu omogočili neovirano vožnjo mimo. V mislih imejmo tako imenovano pravilo zadrge, ki bo ob vseh zožitvah prometa in združitvah več smeri vedno pripomoglo k bolj tekočemu prometu.Ob nenadnem nalivu ali nevihti poskrbimo za pravočasno prilagoditev hitrosti in zagotovimo ustrezno varnostno razdaljo, ki nam poleg varnosti v nepredvidljivih situacijah omogoča tudi večjo preglednost nad dogajanjem spredaj.Predvsem pa ob morebitni toči nikoli ne ustavljajmo vozila tam, kjer je to prepovedano (na avtocesti, pod nadvozi in v predorih).Pazimo, da nismo ta razigrani in občasno divji, pogumni voznik mi sami. Najučinkovitejši način za ohranjanje mirnih živcev je odmik od situacije. Poskrbimo, da smo čim manj časa v neposredni bližini takšnega voznika.Omogočimo mu čim hitrejše nadaljevanje poti mimo nas. Morda bomo ravno s tem poskrbeli za znižanje adrenalina pri njem, predvsem pa bomo mi tako ostali mirni.Prometna varnost na naših cestah se, kljub pričakovanjem, da bomo zaradi manjšega števila vozil v času epidemije potovali varneje, ni izboljšala oziroma je bila v določenih segmentih celo slabša kot prejšnja leta. To nas opominja, da si moramo za manj prometnih nesreč vseskozi prizadevati.Pozornost pri daljši vožnji upada, misli lahko uhajajo s ceste k drugim tematikam, pojavljata se utrujenost, vožnja na pamet. Vse to je lahko zelo nevarno, če se znajdemo v situaciji, ki jo je treba pravočasno prepoznati ter zbrano in aktivno odreagirati.Svetujemo aktivni postanek vsaki dve uri vožnje. Med postankom se malo razgibajmo, poskušajmo sprostiti svoje misli, da bomo pri nadaljnji vožnji znova lahko osredotočeni na dogajanje v prometu.Tako kot mir je tudi nemir stvar posameznikove razumnosti. Iz lastnih izkušenj lahko zatrdim, da k strpni in umirjeni vožnji pripomoreta primerna varnostna razdalja in predvsem zavedanje, da je prostor pred mano namenjen drugim uporabnikom cest.Pomembna sta tudi pripravljenost na dolgotrajno pot in mirno odzivanje na morebitne zamude.