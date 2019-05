Kako se zavarovati, če se poškodujemo ali zbolimo?

Na nepredvidljive dogodke je tako dobro biti pripravljen, še zlasti če bi zaradi njihovih posledic trpela vsa družina, pravi Janja Laharnar z Adriatic Slovenica. Foto: Osebni arhiv

Kakšne nesreče so najpogostejše, kako se ljudje lahko zavarujejo, kaj lahko pričakujejo od zavarovalnice? Nesreča nikoli ne počiva in še najbolj brezskrben vsakdanjik lahko pretrese neprijeten dogodek. Največ poškodb se zgodi doma pri vsakdanjih opravilih (padci, opekline, električni tok, požar), nezgode pa so pogoste tudi v prostem času, službi in prometu. Poleg nezgod, ki nenehno prežijo na nas, smo danes podvrženi hudim kroničnim boleznim (rak, srčno-žilne bolezni, sladkorna bolezen, astma, depresija …), za kar so največkrat krivi nezdrav način življenja (predvsem hitro pripravljena hrana in premalo gibanja), stres in razvade.Na nepredvidljive dogodke je tako dobro biti pripravljen, še zlasti če bi zaradi njihovih posledic trpela vsa družina. Tudi z različnimi zavarovanji, ki jih ponujajo zavarovalnice. V Adriaticu Slovenici imamo rešitev za zaščito pred tovrstnimi dogodki – življenjsko zavarovanje Moj življenjski kasko. Zavarovanje je edinstveno na slovenskem trgu, saj izhaja iz različnih potreb, ki se razlikujejo glede na posameznikovo življenjsko obdobje. Veliko tveganje v primeru nepredvidljivih dogodkov so za 50-letnika lahko poravnavanje gospodinjskih stroškov, odplačevanje kredita ali drugih dolgov, tudi skrb za otroka, ki še študira, ali pa pri vseh finančnih obremenitvah nima dovolj sredstev, da bi si privoščil hitrejšo pot do postavitve diagnoze in boljšega okrevanja.Moj življenjski kasko s številnimi kritji zagotavlja celostno zaščito za nepredvidljive situacije, kot so huda bolezen, prometna nesreča, invalidnost ali celo smrt. V teh primerih lahko pride do izpada rednega dohodka, hkrati pa se povečajo stroški zdravljenja in okrevanja, včasih je treba celo prilagoditi življenjsko okolje. Prednost Mojega življenjskega kaska je, da se kritja prilagajajo glede na potrebe v prihodnjem obdobju in se spreminjajo ves čas trajanja zavarovanja.Če 50-letnik zboli ali se poškoduje, pa mu v Adriaticu Slovenici v okviru zdravstvenega zavarovanja Specialisti z asistenco, ki ga lahko sklene skupaj z osnovnim življenjskim zavarovanjem, najkasneje v desetih dneh organiziramo in plačamo samoplačniške zdravstvene storitve (obravnave, preiskave, načrt zdravljenja, psihološko pomoč, plačilo zdravil na beli recept, fizioterapijo, operacije). Izbrani paket brezplačno zajema še drugo zdravniško mnenje, do katerega so upravičeni tudi ožji družinski člani.Ob prvi ugotovitvi ene od kritičnih bolezni iz štirih skupin (rakava obolenja, bolezni srca in ožilja, težke poškodbe in bolezni ter bolezni s trajnimi posledicami) 50-letniku izplačamo zavarovalnino v enkratnem znesku (90 odstotkov takoj in 10 odstotkov ob izteku kritja), ki jo lahko nameni za hitrejše zdravljenje in boljše okrevanje. Hkrati pa lahko prejema mesečno zdravstveno rento do deset let, ki je dedna. Nameni jo lahko poravnavanju tekočih stroškov zaradi nižjega dohodka. Izplačila iz različnih skupin bolezni lahko prejme do trikrat.