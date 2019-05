Kako se zavarovati, če se poškodujemo, če pademo?

Za primer nezgode si starejši zavarovanec pri zavarovalnici AS lahko zagotovi več kritij, npr. za trajno invalidnost, nezgodno rento, enkratno izplačilo za zlome, za zdravilišče..., pravi Janja Laharnar, strokovna direktorica iz AS. Foto Arhiv AS

Kako je z, potem ko se...? Nekatere zavarovalnice tovrstno zavarovanje ponujajo. Kako ravnajo pri zavarovalnici Adriatic Slovenici (AS)? Če se 50-letnik tako hudo poškoduje, da postane delni ali popolni invalid, mut zaradi nezgode omogoča izplačilo zavarovalnine glede na odstotek ocenjene trajne invalidnosti. V primeru hujše trajne invalidnosti mu izplačamo več; v primeru 100-odstotne trajne invalidnosti kar 300 odstotkov zavarovalne vsote. Za izpad dohodka zaradioziromalahko poskrbi z nezgodno rento nad 25-odstotne trajne invalidnosti. To pomeni, da bi vsak mesec do 20 let prejemal dogovorjeno rento, ki je dedna.Prejeta izplačila lahko delno ali v celoti nameni, ki mu jih organizira AS. Če je poleg tega začasno ali trajno nesposoben opravljati vsaj eno od temeljnih dnevnih opravil (prehranjevanje ali pitje, osebna higiena, oblačenje in slačenje, izločanje in odvajanje blata in vode, gibanje), je, prevoza na kontrole in v primeru rakavega obolenja do prevoza na kemoterapije ali obsevanje.Treba je poudariti, da je pri vseh storitvah zagotovljena strokovna in etična oskrba. Storitev prehodne oskrbe je omejena s količino storitev na posamezen primer, kar je določeno ob sklenitvi zavarovanja, tako da v AS za posamezni nastali primer zagotavljamo prej naštete storitve do porabe dogovorjene kvote storitev. Nenazadnje z Mojim življenjskim kaskom poskrbi tudi za tisto najhujše. Svoje najdražje razbremeni finančnih skrbi, saj v primeru njegove smrti upravičenec prejme denarna sredstva.Kako pa so lahko? V AS smo poskrbeli tudi za starejšo populacijo, saj se zavedamo, da so padci in poškodbe najpogostejši ravno pri starejših, kar vodi do dodatnih stroškov. S starostjo se povečuje tudi verjetnost za nastanek raka. Starejšim do 80. leta starosti zato svetujemo sklenitev življenjskega zavarovanja Varna leta, ki omogoča varnost v primeru raka, nezgode in tudi smrti.Za primer nezgode si starejši zavarovanec lahko zagotovi naslednja kritja: izplačilov enkratnem znesku (glede na ugotovljen odstotek trajne invalidnosti, ki je nastala po poškodbi) alinad 50-odstotne trajne invalidnosti oziroma nad 25-odstotne trajne invalidnosti, ki se izplačuje kot mesečno nadomestilo. Lahko si zagotovi kritja enkratnih izplačil za izpahe, zlome in opekline, za zdravljenje in operacije zaradi nezgode ter za nadstandardno nastanitev v zdravilišču. Dodatnose sklene za obdobje desetih let in omogoča večkratno izplačilo zavarovalnine v primeru obolelosti za različnimi vrstami raka. Na primer: izplačilo v enkratnem znesku je možno tudi do trikrat (do 200 odstotkov zavarovalne vsote).